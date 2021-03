Pietro, padre Paola Perego morto per Covid/ “Questo strappo fa davvero male”

Pietro è il padre di Paola Perego morto per Covid-19. Il triste annuncio è arrivato sui social con un lunghissimo messaggio scritto dalla conduttrice che ha voluto condividere questo enorme lutto con tutti i suoi fan e follower. “Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso” – scrive la Perego che ha dovuto dire addio al padre di 90 anni morto di Coronavirus. “Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà. Per fortuna però, a cullarci in questa tristezza ci sono i ricordi, ricordi di una vita intera, di giri in bicicletta, di filastrocche assurde cantante ai tuoi nipoti, di baci rubati quando nessuno ti vedeva, perché tu eri stoico ed eroico, e la tua dolcezza non la mettevi mai troppo in mostra” – ha aggiunto la conduttrice che qualche mese fa ospite del programma “Il Filo Rosso” su Rai2 aveva parlato della pandemia e della preoccupazione per i suoi genitori: Pietro di 90 anni e Alice di 84 anni.

Malattia Paola Perego, attacchi di panico e depressione/ "Se tu ne parli è più facile"

Paola Perego e la morte del padre Pietro: “grazie a tutti”

Pochi mesi fa Paola Perego aveva parlato proprio dei genitori Pietro e Alice e della sua enorme paura per il Coronavirus. “Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi” – aveva detto ospite del programma “Il Filo Rosso” su Rai2 precisando – “loro vivono a Milano, come mia sorella, mia cognata e tutti i miei nipoti, tutti alle prese con il Covid, e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere”. A distanza di poco tempo la conduttrice si è ritrovata costretta a dover salutare il papà Pietro morto proprio a causa del Covid. Un dolore atroce che la Perego ha condiviso in parte sui social: “non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso” – concludendo così – “oggi abbiamo riso ripensando alle tue battute, abbiamo pianto pensando di non poter più sentire la tua voce, però adesso ti immagino sorridente papà, a pedalare sulla tua bici, godendoti il sole in faccia con quegli occhiali scuri che ti piacevano tanto, perché come dicevi tu, ti facevano sembrare un bel giovanotto. Grazie a tutti voi che ci siete stati vicino anche solo con un pensiero, il vostro abbraccio è arrivato. ❤️ Paola”.

