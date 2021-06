Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito/ Lei: “è una persona speciale, solida”

Pietro Perdini è il compagno di Marisa Laurito, la famosissima attrice e conduttrice napoletana. La coppia è felicemente legata da più di 20 anni, ma ad oggi non hanno ancora pensato al matrimonio. Un grande amore quello che unisce l’attrice l’ex imprenditore bresciano che si è occupato della vendita di utensili per la cucina in tutto il mondo. Una professione che l’ha portato a diventare uno dei numeri uno al mondo del settore, anche se oggi è in pensione. Proprio la Laurito, intervistata dal settimanale Oggi, parlando della relazione con l’ex imprenditore ha rivelato perchè non hanno ancora deciso di compiere il grande passo del matrimonio: “il fatto è che io da sempre non credo nel matrimonio…Ormai sto da quasi vent’anni con un ex imprenditore bresciano, Giampiero Pedrini. Io vivo a Roma, lui a Brescia, e in futuro forse staremo insieme. È una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria”. Non solo, la Laurito durante una delle sue ospitate televisive ha raccontato anche come ha incontrato il compagno Pietro Perdini.

Pietro Perdini e Marisa Laurito: l’incontro grazie a Renzo Arbore

L’incontro tra Pietro Perdini e Marisa Laurito è avvenuto in un momento particolare della vita dell’attrice napoletana che ha ricordato: “Renzo Arbore mi chiamò e mi portò in un ristorante con Luciano De Crescenzo. Lui se ne andò, allora Renzo mi portò in un bar dove Pietro era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile: ‘Mio padre è un suo grande fan’”. Un complimento sicuramente sui generis quello fatto dall’ex imprenditore bresciano che da quella sera ha cominciato a corteggiarla con galanteria. “Io soffrivo pene d’amore” – racconta la Laurito che poi aggiunge – “Renzo Arbore mi disse: “Dovevi dargli il numero di telefono. E io gli dissi che glielo avevo già dato”. Da quel momento tra i due è venuta prima una conoscenza e poi un grande amore che da 20 anni li tiene untiti. Al momento però non c’è ancora nessun matrimonio all’orizzonte con la Laurito che ha sottolineato: “non ci siamo ancora sposati, c’è tempo fino agli 85 anni. Ma ci sposeremo sicuramente sul mare”.

