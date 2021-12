Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito/ “Matrimonio? Sarà sul mare”

Pietro Perdini è il compagno di Marisa Laurito, anche se i due non si sono ancora sposati. L’attrice e l’ex imprenditore sono legati da più di 20 anni, ma non ancora pensato di giurarsi amore eterno. Il motivo? A spiegarlo è proprio l’attrice della scossa: “il fatto è che io da sempre non credo nel matrimonio…Ormai sto da quasi vent’anni con un ex imprenditore bresciano, Giampiero Pedrini. Io vivo a Roma, lui a Brescia, e in futuro forse staremo insieme. È una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria”.

Non solo, la Laurito parlando di nozze ha anche precisato: “non ci siamo ancora sposati, c’è tempo fino agli 85 anni. Ma ci sposeremo sicuramente sul mare”. A pensare tutto è nato per caso grazie allo zampino di Renzo Arbore, grande amico dell’attrice napoletana, che ha raccontato: “è un anno che stavo male, che volevo vivere questo lutto di un amore finito e Renzo Arbore invece mi chiese di uscire. Andammo in questo bar di Roma e lì incontrai Piero, anche lui lì controvoglia ma portato da un amico. Un incontro che fece scoccare la scintilla dell’amore. Oggi sono 20 anni che siamo insieme”.

Marisa Laurito: “prima di Pietro Perdini soffrivo pene d’amor”

L’amore tra Pietro Perdini e Marisa Laurito dura da più di vent’anni. La loro unione era forse predestinata visto che è nato tutto per puro caso grazie però alla zampino di Renzo Arbore. “Renzo Arbore mi chiamò e mi portò in un ristorante con Luciano De Crescenzo. Lui se ne andò, allora Renzo mi portò in un bar dove Pietro era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile: ‘Mio padre è un suo grande fan’” – ha raccontato la Laurito.

Un complimento sicuramente originale da parte dell’imprenditore bresciano che da quella notte ha cominciato a corteggiarla fino a conquistare. “Io soffrivo pene d’amore” – ha detto la Laurito che ha precisata – “Renzo Arbore mi disse: “Dovevi dargli il numero di telefono. E io gli dissi che glielo avevo già dato”. Il resto è storia!



