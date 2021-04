Pietro Perdini, compagno Marisa Laurito/ Lei: “È un uomo che mi lascia libera”

Si chiama Pietro Perdini l’uomo attualmente al fianco di Marisa Laurito, attrice e conduttrice televisiva napoletana che in passato ha avuto una relazione importante con l’ex capitano della Roma Franco Cordova. Il loro matrimonio (probabilmente solo civile) è fatto risalire ai primi anni Duemila, quando l’attrice capitolò commettendo quello che ora definisce un ‘colpo di testa’, un errore. “A sposarmi non ci avevo mai pensato sul serio, ma con Franco eravamo stati fidanzati 7 mesi e alla fine capitolai”, si legge in una sua intervista pubblicata il 10 ottobre sulle pagine del Corriere. “È stato il mio unico marito per soli tre mesi”, prosegue Marisa. “Durante il fidanzamento era andato tutto liscio e non aveva manifestato i suoi intenti maritali. È cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì: mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale. E ora sono legata da anni a un uomo che mi lascia totale libertà di portare avanti i miei impegni”.

La storia tra Pietro Perdini e Marisa Laurito

In realtà, in passato, lo stesso Cordova era già convolato a nozze con Simona Marchini, un’altra attrice, comica e regista italiana di poco più grande della Laurito. Marisa, invece, era alla sua prima esperienza, e forse quella di sposarsi fu una scelta poco ponderata e dettata più che altro dal sentimento del momento. Adesso, Marisa Laurito frequenta stabilmente un altro uomo, Pietro Perdini, che le cronache definiscono suo ‘compagno’ a tutti gli effetti. Per ora di matrimonio ancora non si parla, nonostante i due stiano insieme ormai da parecchi anni. Di Perdini non si sa molto, se non che è nativo di Brescia e nella vita faceva l’imprenditore (almeno prima della pensione). Il suo è un profilo quasi totalmente sconosciuto ai giornali gossip, nonostante Marisa abbia parlato di lui già in diverse occasioni.

