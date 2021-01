Pietro Perdini, compagno Marisa Laurito/ “Non siamo sposati, ma c’è tempo…”

C’è anche Marisa Laurito tra gli ospiti della seconda puntata di “Affari tuoi (Viva gli sposi!)“, il programma condotto da Carlo Conti nel sabato sera di Rai Uno che ha come scopo quello di tentare di aiutare le giovani coppie di promessi sposi che prima di compiere il grande passo cerca di farsi un bel regalo. Marisa Laurito dal canto suo non si è sposata con il suo attuale compagno Pietro Perdini. E dire che la loro storia va avanti dal lontano 2002. Il prossimo anno saranno dunque 20 anni d’amore tra la grande attrice e l’ex imprenditore bresciano Giampiero Perdini. E’ stata la stessa Laurito, intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, a presentare il compagno come un ex industriale che “vendeva utensili da cucina in tutto il mondo. È stato leader del settore, ma ora è in pensione”. Al settimanale “Oggi”, invece, la Laurito ha descritto così il suo compagno: “Il fatto è che io da sempre non credo nel matrimonio…Ormai sto da quasi vent’anni con un ex imprenditore bresciano, Giampiero Pedrini. Io vivo a Roma, lui a Brescia, e in futuro forse staremo insieme. È una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria”.

Pietro Perdini, compagno Marisa Laurito

Molto curioso l’aneddoto raccontato da Marisa Laurito, nella stessa trasmissione, rispetto al primo incontro con Pietro Perdini, arrivato in un momento in cui l’attrice non stava attraversando un bel momento: “Renzo Arbore mi chiamò e mi portò in un ristorante con Luciano De Crescenzo. Lui se ne andò, allora Renzo mi portò in un bar dove Pietro era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile: ‘Mio padre è un suo grande fan'”. Quel complimento così particolare coincise con l’inizio di un corteggiamento serrato: “Io soffrivo pene d’amore, allora Renzo mi disse: “Dovevi dargli il numero di telefono”. E io gli dissi che glielo avevo già dato”. La Laurito, rispetto all’idea di sposare Pietro Perdini, dalla Balivo ribadì: “Non ci siamo ancora sposati, c’è tempo fino agli 85 anni. Ma ci sposeremo sicuramente sul mare”. Quando arriverà il momento del fatidico sì?



