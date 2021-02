Pietro Perdini, compagno Marisa Laurito/ “Renzo Arbore ci presentò e da allora…”

Pietro Perdini, lui il compagno di Marisa Laurito, l’uomo che ha preso il posto al suo fianco dopo l’addio al marito Franco Cordova. Non si sa molto circa il compagno dell’attrice napoletana visto che il suo mondo è molto lontano da quello della televisione ma le uniche cose certe è che si tratta di un imprenditore in pensiero che lavorava in quel di Savona e il settore, anche se non chiaramente, lo ha rivelato proprio Marisa Laurita che parlando di lui con Caterina Balivo a Vieni da Me lo ha definito “un ex industriale che vendeva utensili da cucina in tutto il mondo, è stato leader del settore, ma ora è in pensione”. Secondo quello che si sa, Pietro Perdini e Marisa Laurito stanno insieme nel 2002 e che si sono incontrati la prima volta grazie a Renzo Arbore, lui le ha baciato la mano e le ha detto: Mio padre è un suo grande fan”.

Pietro Perdini, chi è e cosa fa il compagno di Marisa Laurito

Quando Marisa Laurito ha incontrato il compagno Pietro Perdini era reduce della fine del suo matrimonio con Franco Cordova, l’uomo con il quale si è sposata dopo 7 mesi di fidanzamento ma che ha lasciato tre mesi dopo reo di volerla chiudere in casa a fare la moglie e la mamma e di volerla allontanare dalla recitazione. Riguardo a Pietro Perdini e il loro possibile matrimonio lei stessa ha spiegato che c’è ancora tempo per questo e che non ne hanno intenzione per ora: “Non ci siamo ancora sposati, c’è tempo fino agli 85 anni. Ma ci sposeremo sicuramente sul mare, mio marito è meraviglioso, lo amo, stiamo insieme da diciannove anni: ho trovato l’uomo della mia vita e quindi siamo a cavallo.. Non è geloso, ama la libertà quanto me”.



