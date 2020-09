Pietro Puzone, ricoverato in clinica come sta?/ L’ex calciatore senzatetto torna protagonista a Domenica Live

Domenica Live si occuperà nella puntata odierna anche del caso di Pietro Puzone. Ex calciatore professionista e presente nella rosa del Napoli campione d’Italia nella stagione 1986/87 (pur avendo collezionato solo qualche presenza in panchina in quella stagione), Puzone ha avuto una vita sfortunata, in cui al dorato mondo del calcio hanno fatto da contraltare le difficoltà vissute nella vita di tutti i giorni, che lo hanno portato a diventare un senzatetto. Domenica Live si è occupata del suo caso e si è messa sulle sue tracce, inizialmente senza riuscire a trovarlo. Un inviato della trasmissione ha finalmente individuato Puzone, è ricoverato in una clinica privata, anche a causa dei problemi di tossicodipendenza avuti in passato che hanno minato col tempo la sua salute: nelle precedenti puntate c’erano state diverse segnalazioni che avevano sottolineato come Puzone facesse una vita da clochard, visto girare senza meta nella sua cittadina natale, Acerra: “Lui girava in zona Duomo. Dormiva su una panchina. Fa male vedere queste cose“, avevano raccontato dei telespettatori.

PUZONE: “DIEGO MI HA CHIAMATO IN CLINICA”

Individuato in una clinica, Puzone ha tranquillizzato sulla sua condizione, sottolineando di aver ricevuto una telefonata anche da Diego Armando Maradona. “Come sto? Eh, sto benissimo. Se ho vinto il campionato con Maradona? Sì. So che si sono mobilitati tutti. Maradona mi ha fatto una telefonata in privato. Mi ha detto: ‘Come stai? Fai il bravo, mi raccomando stai bene’. Così, tutte queste cose qua“. Questo è quanto ha spiegato Puzone all’inviato di Domenica Live. L’ex calciatore Acerrano fu protagonista in prima persona di un significativo episodio della storia del Napoli. Negli anni 80 Puzone coinvolse Maradona in un’amichevole di beneficenza da giocare ad Acerra e Diego accettò, dispensando le sue giocate nel fango di un campetto di periferia e riscaldandosi in un parcheggio, come testimoniato dai suggestivi video dell’epoca. Il Sindaco di Acerra ha lanciato un appello per Puzone: “Con Pietro siamo riusciti un paio di volte a fargli fare una doccia e a fargli indossare vestiti puliti per consentirgli di recarsi al Sert in condizioni decenti, ma purtroppo il colloquio con i dottori non è andato bene. Credo che per aiutarlo sarebbe utile che personaggi che hanno vissuto con lui l’epoca del Napoli di Maradona lo agganciassero e facessero da stimolo per fargli capire che lui è ancora qualcuno e che deve farsi aiutare”.



