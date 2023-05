Pietro Salini (WeBuild)/ “Ponte sullo Stretto, polemiche sterili: lavori tra un anno”

Il Ponte sullo Stretto di Messina è uno dei cavalli di battaglia del governo Meloni, in particolare del ministro Matteo Salvini. Intervistato da La Stampa, l’amministratore delegato di WeBuild Pietro Salini s’è detto fiducioso: “La verità è che sul ponte sullo Stretto si fanno polemiche modeste. È un’opera che sognava già Giulio Cesare. Noi tra un anno siamo pronti a far partire i lavori”.

Per l’esperto i 13,5 miliardi di euro stimati dall’esecutivo rappresentano una cifra verosimile: “Il ponte in sè ne costa quattro e mezzo, altri sei servono per le opere accessorie e di compensazione, più altri oneri di ingegneria e la parte di Rfi”. Il conto salito è anche legato al mercato, ha aggiunto Pietro Salini, considerando che ogni appalto oggi viene aggiornato nei prezzi a causa del boom del costo delle materie prime: “L’Italia con il Pnrr sta facendo un grande tagliando dopo anni di investimenti mancati: scuole di qualità, culle piene e grandi opere, questi sono i tre sogni di un Paese con fiducia nel futuro”. Ma non solo, secondo Salini il Ponte piace anche all’Ue: “A cui il governo potrà chiedere altre risorse. Non è un progettino infilato di nascosto”.

L’analisi di Pietro Salini

Soffermandosi sull’allarme corruzione, Pietro Salini ha affermato di non temere infiltrazioni in un’opera di questa portata: “Rispetteremo come sempre ogni regola, collaboreremo con le autorità e faremo tutti i controlli richiesti. Controlli che, tra l’altro, nel nostro settore sono ben più rigorosi che in altri. Però mi lasci dire che ci sono magistratura e forze dell’ordine a fare questo lavoro e la responsabilità non può essere nostra”. Soffermandosi sul Pnrr e sul dossier burocrazia, per Pietro Salini va sì ritarata l’agenda ma bisogna spendere ogni euro: “Già rinviare non è una buona cosa, ma è fondamentale non cancellare alcuna opera: il Paese ne ha bisogno. Rinunciare forse piacerebbe a chi vuole stare tranquillo: ma l’obiettivo è fare le cose, non mettersi al riparo rinunciando. Sarebbe troppo comodo”.

