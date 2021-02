Pietro Senaldi vs Asia Argento “Già sbiascichi”/ Lei: “Non mi interrompere nanetto!”

Massimo Giletti ospita Asia Argento a “Non è l’Arena” per trattare il caso Alberto Genovese e scoppia subito un durissimo scontro tra l’attrice e Pietro Senaldi. Tutto parte da una premessa del conduttore in fase di presentazione del direttore di Libero, in collegamento: «Ha avuto parole abbastanza forti anche nei confronti delle ragazze e di un mondo che vive intorno a quello che abbiamo raccontato e sul fatto che le ragazze dovrebbero essere più attente nel frequentare questi luoghi». E Asia Argento si è subito inserita: «Posso dire che ha fatto lo stesso con me? Non hai imparato niente, vero? Ti sei fissato che la colpa è delle donne, poi ne parliamo amico mio». Un tono che, seppur tranquillo, non è piaciuto al giornalista.

«No, guarda, non replico. Non mi va di replicare, non mi sembra già in sé, sbiascica, non so», ha dichiarato Pietro Senaldi. Stupita per la reazione, Asia Argento si è difesa: «Sbiascico? Tu l’unica cosa che puoi fare è insultare le donne. Ma cosa ti ha fatto tua madre quando eri bambino?», ha attaccato l’attrice.

ASIA ARGENTO VS PIETRO SENALDI “NANETTO!”

«Se dice le cose con costrutto, soggetto, predicato e complemento oggetto. Se le argomenta… Se mi parla addosso non capisco, non ho le sue doti. Se vuole parlare, sto zitto e lei parla, così poi io replico», ha replicato dal canto suo Pietro Senaldi. «Io non ho mai attaccato le due ragazze, né Libero. Voglio precisarlo. Ma queste ragazze non si aiutano dicendo che hanno diritto a divertirsi e che quindi si può andare ad un droga party». Asia Argento lo ha contestato: «Se avessimo tanti come te, il mondo sarebbe nel Medioevo. Le ragazze sono andate ad una festa a ballare, su un’isola in vacanza, non ad un drogaparty». Quando poi il direttore di Libero l’ha interrotta ha sbottato: «Non mi interrompere tu, nanetto». Poi si è giustificata: «Dici delle cose di una pochezza intellettuale, sono allibita». Ma è ripartita all’attacco per come hanno trattato la sua vicenda relativa ad Harvey Weinstein: «Per quel titolo io l’ho querelato».



© RIPRODUZIONE RISERVATA