Grazie all’ospitata di Cristina Plevani a Verissimo ci sarà l’occasione di ricordare anche Pietro Taricone, il compianto ex gieffino morto prematuramente nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute che ha pagato al prezzo massimo. Tra Pietro Taricone, soprannominato il Guerriero e divenuto attore dopo l’esperienza nel reality di Canale Cinque e Cristina Plevani, si era creata una speciale amicizia, divenuta ben presto una relazione.

In una vecchia intervista rilasciata tra le colonne del settimanale Dipiù TV, Cristina Plevani ha raccontato: “Pietro trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. Le cose, tra noi, non funzionarono, dopo la fine del programma da parte sua ottenni indifferenza, io speravo di poter rimanere almeno amici” ha ammesso l’ex bagnina che vinse la prima edizione del programma, anche grazie al percorso vissuto a fianco di Pietro Taricone. Qualche anno più tardi, Taricone sposò Katia Smutniak, conosciuta nel 2003.

Pietro Taricone e l’amore con Katia Smutniak

Ricordando la speciale storia d’amore con Pietro Taricone, del quale ha parlato più volte nel corso degli anni, Katia Smutniak ha raccontato anche il grande passo compiuto con il compianto ex concorrente del Grande Fratello, con il quale aveva comprato un nido d’amore: “Poi quando Pietro non c’è stato più l’ho tenuta, la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono”.

Dalla storia d’amore tra Pietro Taricone e Katia Smutniak è nata la figlia Sophie Taricone, nel 2004, e ha deciso di seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Sophie Taricone qualche tempo fa, in memoria del padre, ha deciso di tatuarsi la data di nascita di Pietro Taricone, che era venuto al mondo il 4 febbraio 1975.

