Pietro Taricone, dedica di Salvo Veneziano/ “Questa edizione del GF Vip è per sua mamma”

Ritorno a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip 4. È un carichissimo Salvo Veneziano quello che esce da un frigorifero posto fuori dalla porta rossa in tuta stile La Casa di Carta. Ma prima di dare il via al gioco, Salvo vuole ricordare quella che è stata una vera icona del Grande Fratello: Pietro Taricone, purtroppo morto anni fa in seguito ad un incidente durante una discesa in paracadute. “Devo dirti che sono due notti che non dormo, se mi vedi gonfio è per questo. – esordisce Veneziano, che poi lancia la sua richiesta – Io voglio dedicare questa edizione a una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio.. Questo ragazzo 20 anni fa è uscito da questa porta rossa ed è Pietro Taricone.”

Pietro Taricone ricordato in diretta al Grande Fratello Vip 2020

Salvo Veneziano tiene allora a sottolineare: “Io penso che il Grande Fratello è partito proprio da Pietro ed è giusto che questa sera si ricordi.” Un grande applauso per il ricordo dell’ex gieffino e, soprattutto, per Pietro Taricone. Alfonso Signorini lo ringrazia per il bellissimo pensiero avuto in un’occasione così importante: “Questa è una delle pagine del Grande Fratello che io amo di più, grazie.” ammette, chiudendo questa commovente parentesi.

