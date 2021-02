PIETRO TARICONE, IL RICORDO/ Marina La Rosa “Mai baciati, Cristina era innamorata”

Parte degli ex compagni del primo Grande Fratello sono intervenuti oggi in studio a Domenica Live per un immancabile ricordo all’amato Pietro Taricone. Inevitabili le immagini di quella prima edizione del reality datato 2000, con l’ingresso dell’indimenticato Pietro della spiata Casa. “Pietro era Pietro”, hanno commentato in coro gli ex coinquilini. A loro detta Taricone rimase malissimo del suo terzo posto e gli ex gieffini hanno dibattuto ricordando le famose nomination di 21 anni fa: “La verità è che sia io che Pietro volevamo eliminare Roberta”, ha commentato Lorenzo, in collegamento dalla Spagna.

“Il soprannome del guerriero è nato perchè lui veramente ci metteva l’anima nelle cose”, ha spiegato Marina La Rosa, “e poi la sicurezza, lui aveva una lucidità incredibile del gioco”, ha aggiunto. “Fare un reality dall’interno non ti rende lucidi”, ha proseguito Marina. La Rosa ha finalmente chiarito: “Non ci siamo mai baciati… che peccato! Però in quella situazione io ero un elemento disturbatore agli occhi della coppia perché Cristina che era molto innamorata di lui vedeva in me una rivale”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Il suo ricordo a Domenica Live

Giovedì 4 febbraio, Pietro Taricone avrebbe compiuto 46 anni. E chissà che futuro avrebbe avuto “‘o guerriero“, il personaggio più iconico nella storia del Grande Fratello, strappato via all’affetto dei suoi cari, in particolare della sua compagna Kasia Smutniak e della figlia Sophie, il 29 giugno 2010, a soli 35 anni, a causa di un incidente durante un lancio col paracadute. Oggi, a ricordarlo, a volerne celebrare in qualche modo il compleanno, sarà Domenica Live. Il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso ospiterà infatti alcuni ex coinquilini di Pietro Taricone in quell’edizione “storica”: i ragazzi che hanno avuto la fortuna di condividere con lui quel percorso straordinario per la prima volta, quando la casa più spiata d’Italia rappresentava quasi un esperimento sociale e soltanto dopo un trampolino di lancio verso la popolarità.

Pietro Taricone, il ricordo degli ex compagni del Grande Fratello

Dalle anticipazioni di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 non sappiamo ancora quali saranno gli ex concorrenti del Grande Fratello che parteciperanno a questa commemorazione di Pietro Taricone ma di certo è probabile che siano presenti in studio alcune vecchie conoscenze dei programmi di Barbara D’Urso. Pensiamo ad esempio a Marina La Rosa, la concorrente che in quell’edizione del Grande Fratello ebbe un flirt con Taricone, ma anche a Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano che si classificò secondo proprio davanti a Pietro. Non è da escludere nemmeno la presenza in studio di Cristina Plevani, la vincitrice del primo Grande Fratello della storia, che con Pietro Taricone ebbe un rapporto sessuale al quinto giorno di convivenza all’interno di un’improvvisata capanna. Quale sarà il loro ricordo dell’amico scomparso?



