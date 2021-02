Pietro Taricone oggi avrebbe compiuto 46 anni/ Il ricordo di Salvo Veneziano

Pietro Taricone oggi, giovedì 4 febbraio, avrebbe compiuto 46 anni. Protagonista indiscusso della prima, storica edizione del Grande Fratello grazie al quale conquistò successo e popolarità, Pietro Taricone è rimasto nel cuore del pubblico che, a distanza di anni dalla sua tragica scomparsa, avvenuta il 29 giugno 2010, a soli 35 anni, a causa di un incidente durante un lancio col paracadute, gli dedica messaggi d’affetto e d’amore. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, Taricone riuscì a realizzare il sogno di diventare attore. Grazie al cinema conobbe anche la donna della sua vita, l’attrice Kasia Smutniak, da cui ha avuto una figlia, Sophie. I due si conobbero sul set del film “Radio West” innamorandosi e dando il via ad un progetto di vita insieme. Nel giorno del suo compleanno, anche Barbara D’Urso lo ha ricordato dedicandogli un filmato all’interno della puntata di Pomeriggio 5.

IL RICORDO DI SALVO VENEZIANO NEL GIORNO DEL COMPLEANNO DI PIETRO TARICONE

Nella casa del Grande Fratello, Pietro Taricone legò tantissimo con Salvo Veneziano che, nel giorno in cui avrebbe compiuto 46 anni, lo ha ricordato con un emozionante post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Oggi sono 46 caro amico mio. Augurissimi Pietro. Immagino cosa mi avresti detto al telefono: ‘e salvo stiamo invecchiando…’. Si stiamo invecchiando caro Pietro. Dico stiamo perché per me, sei sempre presente anche se sei andato via troppo presto”, ha scritto Salvo sotto la foto in cui s’intravede il suo viso e quello di Pietro illuminato dal suo sorriso. “Sei sempre speciale Salvo nel parlare di lui, tanti auguri Pietro”, “E chi se lo dimentica il grande Pietro Taricone”, “Non si può dimenticare Pietro”, “Ancora mi sembra impossibile che non ci sia più”, sono alcuni dei commenti dei fans che ringraziano anche Salvo per ricordare Pietro in ogni occasione.







