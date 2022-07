Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: figlio Ethan compie 3 anni/ Coppia in crisi?

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: oggi il compleanno del figlio Ethan

Oggi è una giornata speciale per Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, due ex volti di Uomini e Donne molto amati. Il piccolo Domenico Ethan, chiamato semplicemente Ethan, compie proprio questo lunedì i suoi primi tre anni. E papà Pietro ha voluto dedicargli delle dolcissime parole sui social con un tenerissimo post su Instagram: “Auguri amore di papà, +3”, ha scritto, aggiungendo poi una serie di scatti che immortalano il figlio in alcune fasi della sua splendida crescita.

A fare gli auguri al piccolo Ethan è stata però anche la mamma Rosa Perrotta che a mezzanotte e 53 minuti, insieme al piccolo festeggiato, attraverso le sue Instagram Stories hanno cantato la canzoncina di “Buon compleanno”, scrivendo: “+3 Tanti auguri amore mio!”. A quanto pare però il papà non sarebbe stato insieme a loro, almeno stando a quanto emerso dalle immagini delle Stories. Non è dato sapere se sia o meno solo un caso, fatto sta che da ormai diversi giorni si vocifera di una presunta coppia interna alla coppia, stando almeno alle dichiarazioni dell’esperto di gossip sul web, Alessandro Rosica (Investigatore Social, ndr) e riprese anche da GossipeTv.com.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, voci di una nuova crisi

Cosa sta succedendo tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta? Secondo Rosica i due ex volti di Uomini e Donne non starebbero passando un bel periodo al punto tale da aver deciso di dormire in letti separati. Sarà davvero così? I due diretti interessati in merito non si sono espressi, purtroppo però neanche con una smentita tanto attesa dai fan della coppia. A far destare il sospetto però è proprio il fatto che i due non si mostrino più insieme sui social, come accaduto per questi ultimi scatti insieme al figlio, che oggi festeggia i suoi primi tre anni.

Da giorni, dunque, si mormora di un rapporto in bilico tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, genitori del piccolo Ethan ma anche di Mario Achille, l’ultimo arrivato in famiglia. Tra gli altri sospetti che andrebbero ad alimentare il chiacchiericcio attorno alla presunta crisi, il fatto che Rosa abbia ultimamente dedicato del tempo a rispondere ai commenti dei follower, tenendosi però alla larga da commenti legati a domande sulla sua situazione sentimentale con Pietro. Una casualità? Sono in tanti, a questo punto, a sperare di poter vedere proprio oggi la coppia riunita in occasione del compleanno del loro primogenito, nella speranza che possa essersi trattato solo di un malumore di coppia passeggero.











