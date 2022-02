Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta/ “Matrimonio? Presto, attendiamo momento giusto”

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono intervenuti in qualità di ospiti sulle frequenze di Rtl 102.5 News nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities” condotta da Francesco Fredella, Giovanni Antonacci e Luigi Provenzani. I due hanno preso la parola nella prima porzione del pomeriggio di lunedì 7 febbraio 2022, quando l’uomo ha raccontato come la popolarità l’abbia travolto all’improvviso e in maniera del tutto inattesa: “Ero avvocato, ma da quando sono divenuto influencer le due cose hanno finito per impattare tra loro. Qualche volta in cancelleria c’è stata una chiacchiera o una cortesia in più, questo non lo posso negare”.

Successivamente, per la coppia è giunta la fatidica domanda: quando arriverà il matrimonio? “Non siamo ancora sposati, ma stiamo aspettando il momento giusto anche in chiave pandemica – ha precisato Tartaglione –. Noi, prima ancora di diventare genitori, cercavamo di comunicare tutta la nostra vita ai nostri follower, ai quali dobbiamo tutto. Non condividere con loro i nostri figli, il nostro quotidiano, sarebbe stato impossibile. È una cosa che loro meritano”.

PIETRO TARTAGLIONE E ROSA PERROTTA, LEI: “MI PIACEREBBE CONDURRE UN PROGRAMMA E DEDICARMI ALLE GIOVANI MAMME”

Successivamente, alla chiacchierata con lo studio di “Trends&Celebrities” si è unita anche Rosa Perrotta, compagna di Pietro Tartaglione, fino a quel momento impegnata a prendersi cura dei loro figli. Tra una battuta e una risata, la giovane ha rivelato il suo sogno, che coinciderebbe con la conduzione di un format televisivo di cui lei ha già ideato i dettagli.

Queste sono state le sue parole: “Mi piacerebbe molto presentare un programma sullo stile, infatti sto valutando di mettermi seriamente ad aiutare le donne, cosa che faccio già come influencer. Mi piacerebbe dedicarmi soprattutto alle giovani mamme, per riportarle alla consapevolezza di avere uno splendore anche dopo la gravidanza. Coinvolgere anche il pubblico maschile sarebbe sicuramente interessante per capire quello che gli uomini conoscono e percepiscono delle donne in questi momenti, nei quali tutte noi ci sentiamo degli alieni”.

