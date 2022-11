Pietro Tartaglione/ “Non andrei all’Isola dei Famosi con mia moglie Rosa Perrotta”

Pietro Tartaglione, ex volto di “Uomini e Donne”, è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschang e andata in onda nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 novembre 2022. L’ex protagonista del programma di Canale 5 di Maria De Filippi ha innanzitutto parlato della sua professione da avvocato, che procede a gonfie vele, come da lui stesso asserito: “Sono contento, è un buon periodo. Avrei potuto continuare la professione a Caserta, nello studio di famiglia, invece ho accettato la sfida di iniziare con un mio studio a Milano e sono felice di questo”.

La parentesi televisiva, pur non avendo minato la credibilità di Pietro Tartaglione, per sua stessa ammissione “non ha molto giocato a mio favore, in quanto mi ha creato problematiche legate a clienti, soprattutto donne, che si inventavano problemi inesistenti soltanto per venire in studio da me… Mia moglie Rosa Perrotta è molto gelosa, più di me!”.

PIETRO TARTAGLIONE: “L’ISOLA DEI FAMOSI IN COPPIA CON MIA MOGLIE? NO, NON CI ANDREI”

Nel prosieguo della diretta radiovisiva di “Trends&Celebrities”, Pietro Tartaglione ha affrontato anche l’argomento dei reality show, con particolare riferimento a “L’Isola dei Famosi”, rispondendo a una precisa domanda: se dovesse ricevere una telefonata per andare in Honduras come concorrente in coppia con sua moglie Rosa Perrotta, direbbe di sì? “No, non ci andrei, ad oggi. Inoltre Rosa ha già fatto questo reality nel 2019. La sua fu l’edizione passata alla storia per il famoso canna-gate!”.

Invece, qualora venisse riproposto Temptation Island, il format estivo che testa la solidità delle coppie, Pietro Tartaglione cosa risponderebbe? Da buon avvocato, ha avuto la risposta pronta anche per questo interrogativo: “Vado a memoria, ma se non erro c’è una regola per la quale chi ha figli in comune non può partecipare, quindi sono a posto e non mi pongo nemmeno il problema”.











