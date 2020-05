Pietro Tredici, figlio di Gianni Morandi/ “Nei miei testi parlo della mia ribellione””

Pubblicità

Pietro Morandi è il terzo e ultimo figlio di Gianni Morandi, il primo

nato dal suo matrimonio con la moglie Anna Dan. Il cantante infatti ha

altri due figli, Marianna e Marco, nati dalle nozze con l’ex moglie

Laura Efrikian. Pietro è arrivato solo alla fine degli anni Novanta, ma

è proprio con lui che Gianni ha modificato il suo essere padre. “I primi

due figli li avevo cresciuti pensando al mio”, ha detto tempo fa a Donna

Moderna, “un uomo all’antica con un’idea di disciplina rigidissima. Con

Pietro invece sono stato più morbido, chissà se ho sbagliato”.

Nonostante la popolarità del genitore, Pietro invece ha scelto di

scoprire sulla propria pelle che cosa volesse dire lavorare. Così quando

è partito per Londra qualche anno fa, ha scelto di fare il salumiere.

Anche se in quel periodo studiava Scienze delle Comunicazioni e oggi

sembra più orientato verso la trap. Anche in questo caso però Pietro ha

deciso di non fare tesoro dei consigli paterni e seguire il suo istinto.

Con l’alias Tredici Pietro, il ragazzo è già uscito con l’ep Assurdo

qualche tempo fa, anche se il suo debutto è legato al singolo Pizza e

fichi. “L’ho scoperto per caso”, ha detto al Quotidiano Nazionale

Morandi, “vedevo che trafficava per conto suo, stava sempre da solo. Poi

su internet ho visto l’annuncio”. A differenza del padre, Pietro però

non è così attivo sui social. Il suo ultimo post su Instagram risale

infatti allo scorso marzo, quando ha fatto un pezzo freestyle sul

Coronavirus. Clicca qui per guardare il video di Pietro Morandi

PIETRO FIGLIO DI GIANNI MORANDI: “GLI VOGLIO BENE MA…”

Pietro Morandi ha sempre tenuto le distanze dal padre Gianni Morandi.

L’affetto fra i due non è mai mancato, tanto che il cantante ha scelto

di usare il nome del figlio per la sua fortunata fiction L’Isola di

Pietro. quest’ultimo però non transige quando si parla di ‘figli di’ e

di vantaggi dovuti alla carriera del genitore. “Vedo più vantaggi che

problemi, non sono una vittima. Certo, la continua presenza del padre

nella tua vita, emotivamente, è un peso”, ha detto tempo fa il ragazzo a

Vanity Fair. Pietro e Gianni sono del tutto opposti. Il primo ama la

città, il secondo la campagna. Pietro è riflessivo, ama la solitudine.

Il padre invece è iperattivo e molto attento ai social. “Nei miei testi

parlo della mia ribellione. Vengo da un ceto altoborghese, ma non mi

sono mai sentito tale”, ha detto ancora, “Anzi, sono finito a fare rap,

un genere ribelle per natura, di strada”. La sua passione per questo

genere di musica poi è nata quando era appena un ragazzino. Però ha

evitato in modo accurato di parlarne con Gianni. “Cercavo di nasconderla

perchè lui mi parlava delle difficoltà di questo ambiente”, ha ammesso,

“mi disincentivava. Poi ha ascoltato un mio pezzo e mi ha scritto ‘Però,

bello’. Adesso è lì che tiene il conto delle visualizzazioni su

Youtube”. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Gianni Morandi sarà uno degli

ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1 in occasione del meglio

di Un, Due, Tre… Fiorella!. I fan però dovranno mettersi l’anima in

pace: non sarà mai possibile assistere a un duetto fra il cantante e il

figlio, anche se in molti lo hanno già chiesto ad entrambi. “Chi mi

chiede di duettare con lui non ha capito niente”, ha già sentenziato il

trapper.



