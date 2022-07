Pietro Tredici, “Il mio cognome è una fortuna”/ E su Gianni Morandi coconduttore…

Pietro Tredici sfida il pregiudizio: “Mi sono scelto il peggior mestiere che potessi fare ma…”

Pietro Tredici ha lanciato il nuovo singolo “Guardami alle spalle”. Il figlio di Gianni Morandi ha intrapreso da alcuni anni la carriera musicale sfidando così il pregiudizio di molti. In un’intervista al Corriere della Sera, Pietro ha definito la musica come la peggior sfida che potessi scegliersi. Il suo cognome non è però un peso ma piuttosto una grande fortuna. Pietro infatti racconta: “Il peso del cognome si può subire o meno; come tutte le cose della vita dipende da come ti approcci tu, non credo sia un danno, anzi è piuttosto una fortuna. Certo poi a vedere il pelo nell’uovo sono andato a scegliermi il peggior mestiere che potessi fare, ma è anche una bella sfida”. Nella scrittura, Pietro Tredici ha trovato la sua valvola di sfogo. Il giovane rapper ha iniziato a coltivare questa passione già alle medie quando si ritrovava con la sua comitiva di amici: “Il nome me l’ha dato un mio compagno, eravamo in tredici amici al paese, è il ricordo della nostra comitiva”.

Per i genitori è stata una scoperta sapere che il figlio aveva inciso alcuni brani. Anna Dan e Gianni Morandi erano stati tenuti all’oscuro e sono rimasti sorpresi quando hanno scoperto che Pietro si era dato alla musica: “È un percorso che ho tenuto per me, i miei genitori hanno saputo che facevo musica solo nel momento in cui ho pubblicato le prime canzoni. Sono rimasti sorpresi positivamente, ma io non sono uno che sfrutta l’occasione, faccio fatica a condividere questa cosa, l’ho tenuta riservata, ne parlo poco, mi pesa chiedere, parlarne”.

Gianni Morandi coconduttore del Festival di Sanremo: la reazione di Pietro Tredici

Gianni Morandi sarà il prossimo coconduttore del Festival di Sanremo assieme ad Amadeus. Dopo aver conquistato lo scorso anno il terzo posto in classifica con il brano “Apri tutte le porte”, Gianni Morandi è pronto a calcare nuovamente quel palco in una veste diversa. Gianni Morandi ha già presentato in passato due Festival di Sanremo riscuotendo sempre un ottimo successo. Per questo motivo, Amadeus, rimasto orfano di Fiorello, avrebbe deciso di chiamarlo sul palco assieme a lui. Pietro Tredici è entusiasta per questa opportunità: “Sono molto contento per lui”.

Nella vita di Pietro Tredici non c’è nessun piano B. Pietro sa che la musica è il suo lavoro e non vuole pensare al fatto di dover prendere altre strade: “Non ci penso perché non fa bene pensarci, è un pensiero perdente e io invece vincerò”. Diversamente dal padre Gianni Morandi, Pietro Tredici non ama molto l’esposizione sui social. Pietro condivide pochissimi scatti con i suoi fan e si sa molto poco del suo privato: “Non sto tanto al cellulare, lo uso per gli appuntamenti istituzionali; sono uno che tende a tenersi le cose per sé, al massimo è la musica che parla delle vicende personali. Sono convinto che custodire la mia vita privata faccia bene al mio ecosistema”, ha dichiarato.











