PIF CITA FALCONE: ATTACCO A RENZI O… BONAFEDE?/ L’ambiguo messaggio su Instagram

Pif cita Falcone su Instagram e fa pensare: con chi ce l’avrà? L’ex Iena e regista di “La mafia uccide solo d’estate” ha deciso di dire la sua in maniera un po’ ambigua ma sicuramente significativa riguardo le vicende che hanno investito la giustizia in Italia negli ultimi giorni, con le accuse del magistrato Di Matteo al ministro Bonafede che hanno portato alla mozione di sfiducia, respinta in parlamento, per il Guardasigilli. “Non mi si vorrà far credere che alcuni gruppi politici non siano alleati a Cosa Nostra – per un’evidente convergenza di interessi – nel tentativo di condizionare la nostra democrazia, ancora immatura, eliminando personaggi scomodi per entrambi.” Questa la frase di Giovanni Falcone citata su Instagram da Pif, che ha scatenato una grande quantità di commenti a suo sostegno ma ha anche fatto sorgere una domanda negli osservatori più attenti: si riferirà a Renzi e alla decisione di non sfiduciare Bonafede, o allo stesso Ministro per la condotta relativa alle polemiche degli ultimi giorni?

PIF CITA FALCONE, I COMMENTI SUL WEB

La citazione di Falcone da parte di Pif ha scatenato i commenti sul suo profilo Instagram, sottolineature di utenti che si sono detti profondamente delusi da quanto accaduto nelle ultime settimane. “Ero un po’ triste per il giudice Di Matteo e tutti gli altri magistrati onesti, queste parole mi hanno incoraggiata! Mi raccomando, sabato lenzuolo bianco o bandiera al balcone!” Un’altra follower pone il dubbio centrale: “Secondo te i 5s sono ammanigliati con la mafia? Sono partiti anni fa facendo credere di essere puri, giusti e al di sopra di ogni sospetto ….non so cosa pensare.” Pif ovviamente non ha fatto riferimenti diretti, a corredo del post ha abbinato una foto con un cartello con i nomi di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, tutte vittime della mafia. Il regista ha avuto in passato dei punti d’incontro con il Movimento 5 Stelle, ma stavolta la polemica sembra aperta visto che sul tema della mafia e della criminalità organizzata non sembrano esserci punti negoziabili.



