Pif: cosa significa il soprannome?/ Chi è la compagna Nabila Ben Chahed

Pif: cosa significa il soprannome?

Pif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto, sarà ospite questa sera nella trasmissione di Rai 3 Che tempo che fa con Fabio Fazio. Regista, autore e personaggio televisivo famoso soprattutto per il programma Le Iene che lo ha consacrato alla televisione italiana, negli anni ha scritto libri e film, dirigendo anche alcuni di quest’ultimi. Da quando è diventato famoso al suo fianco si sono susseguite, prima Giulia Innocenzi, poi dopo un breve flirt con Miriam Leone, la iena si è fidanzata stabilmente con Nabila Ben Chahed.

Pif è diventato famoso, insomma, grazie alla famosa trasmissione prodotta da Mediaset Le Iene, quando fece la sua prima comparsa nei panni della Iena Pierfrancesco. Ma come è nato il suo soprannome, Pif e cosa significa? Facile, fu chiamato così per la prima volta dal collega de Le Iene Marco Berry durante la registrazione di un servizio, gli piacque e decise di provare ad adottarlo stabilmente. Il significato, insomma, altro non è che un classico soprannome ricavato da una simpatica abbreviazione del nome “Pierfrancesco”. In segno di rispetto e legame nei confronti del programma nel quale “sono nato”, come ha dichiarato lui stesso, ha fatto di quell’abbreviazione il suo nome d’arte.

Chi è Nabila Ben Chahed, la fidanzata di Pif

Insomma, Pif è un nome che nella televisione italiana sta circolando sempre più spesso ed è, probabilmente, destinato a diventare uno dei personaggi più versatili ed apprezzati dal pubblico. Dal 2018 al suo fianco è stata immancabile la presenza di Nabila Ben Chahed, sua compagna. Di lei, purtroppo, le informazioni presenti in rete sono piuttosto poche e in larga parte inattendibili o completamente false. La coppia è decisamente riservata, ma tra qualche apparizione pubblica e alcuni post sui social, qualche informazione è stato possibile ricavarla.

Pif e Nabila Ben Chahed sono stati visti assieme pubblicamente la prima volta nel 2018, in occasione della Mostra del Cinema di Roma, quando sono apparsi assieme, mano nella mano, davanti ai giornalisti. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo e, in generale, sembra preferire il mantenersi lontana dai riflettori. Nata a Torino, ora vive con Pif a Roma, dove collabora con la Onlus Refugees Italia. Il 15 agosto 2020 è nata la prima figlia della coppia, Emilia, e le foto di loro tre su Instagram sembrano disegnare un quadro familiare felice e sereno.











