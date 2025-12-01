Alessia Pifferi, assolte avvocata, perito e psicologhe nel filone sul favoreggiamento: non truccarono i test sulla salute mentale della donna

Il legale di Alessia Pifferi, il perito psichiatrico della difesa e le quattro psicologhe del carcere di Milano dove era detenuta la donna sono state assolte nel processo Pifferi bis che si è celebrato in rito abbreviato e che li vedeva accusati di favoreggiamento e falso ideologico.

Lo ha deciso il gup Roberto Crepaldi, che ha respinto la richiesta di condanna per gli imputati. Solo la psicologa Letizia Marazzi è stata rinviata a giudizio, ma per uno degli episodi contestati: si sarebbe fatta sostituire da una collega nell’attestazione di un corso professionale.

COME È NATO IL FILONE PIFFERI BIS

L’iniziativa era stata del pm Francesco de Tommasi, che mise in discussione i test psicologici e le relazioni redatte da alcune terapeute del carcere riguardo al quoziente intellettivo di Alessia Pifferi, condannata in primo grado all’ergastolo per la morte della figlia Diana, pena poi ridotta a 24 anni in appello.

Secondo l’accusa, quelle valutazioni descrivevano in modo non veritiero lo stato mentale della detenuta, così da legittimare l’uso del test Wais, i cui risultati non sarebbero coerenti con il profilo psicologico di Pifferi. Questo, sempre secondo la procura, avrebbe consentito di costruire il presupposto necessario per richiedere una perizia psichiatrica.

Durante le indagini emerse anche il caso delle intercettazioni controverse, chieste senza informare la pm contitolare e i vari procuratori aggiunti, se non la sera prima delle perquisizioni. Infatti, fu proclamato un giorno di sciopero dalle associazioni forensi e venne presentato un esposto contro il pm.

La ricostruzione dell’accusa non è stata condivisa dal gup, che ha assolto tutti gli imputati: la strategia difensiva non era una manipolazione criminale, ma rientrava nell’esercizio di una funzione.

LA REAZIONE DI PONTENANI E DEL SUO LEGALE

L’avvocato Alessia Pontenani dopo la sentenza ha espresso la sua soddisfazione per l’assoluzione, spiegando che è stata certificata l’inesistenza dell’eccesso di difesa: “È finito un incubo. Finalmente è stata ristabilita la correttezza del mio operato“. Ne ha parlato al Dubbio, spiegando che questa indagine potrebbe aver condizionato il processo principale.

Ancor più netto in tal senso è l’avvocato Corrado Limetani, il quale ha spiegato che il condizionato è stato inevitabile, visto che il consulente ha dovuto rinunciare al mandato, le psicologhe hanno perso il lavoro e il legale ha dovuto difendere la sua cliente con il rischio di essere condannata.