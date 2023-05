Pignoramento pensione limiti 2023/ Si alza la soglia impignorabile: la nuova norma

Il pignoramento di una pensione ha dei limiti specifici. Nel 2023 tali restrizioni sono state descritte nel nuovo Decreto Aiuti Bis. La norma impone una soglia massima entro il quale poter pignorare una parte dell’importo del trattamento previdenziale.

Vanno chiariti però, diversi aspetti. Non solo va specificato il limite massimo di pignorabilità del trattamento previdenziale, ma è necessario spiegare come funziona e in che modo sarà detratto mensilmente dai contribuenti coinvolti nel pignoramento.

Pignoramento della pensione e limiti 2023: la soglia massima

Il pignoramento della pensione ha dei nuovi limiti in questo 2023. La nuova norma ha stabilito che gli assegni previdenziali fino a 1000 euro non possono esser toccati. A sancirlo è la stessa circolare INPS numero 38 del 3 aprile 2023.

Seppur si parli di “nuova norma”, in verità questo limite decorre dal 22 settembre 2022, includendo procedimenti esecutivi pendenti (quelli in assenza della notifica INPS che ordina l’assegnazione). Questo è l’ultimo step prima di procedere con l’esecuzione forzata.

Tra rivalutazioni pensioni e incrementi di varia natura, difficile poter credere che un contribuente pensionato possa percepire meno di mille euro (attenzione, non è impossibile chiaramente, visti i molteplici casi).

Il vecchio ordinamento, prevedeva un limite più basso, ovvero si concretizzava l’impignorabilità fino a 750 euro (contro i 1.000€ attuali). L’innalzamento osserva il principio di “minimo vitale“, quella cifra minima che dev’essere garantita per far vivere sufficientemente un cittadino italiano.

Pignoramento pensione limiti 2023: chi coinvolge?

Il pignoramento della pensione abbiamo visto i limiti 2023 che intercorre. Tali restrizioni però, sono assoggettate a specifici casi:

Somme di denaro destinate a qualsiasi contribuente che percepisce un titolo di previdenza sociale, (incluse le prestazioni assistenziali come potrebbe essere la Pensione di invalidità). Indennità riconosciute come pensione (esempio l’APE sociale, APE volontario, APE agevolativo, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata); Ulteriori assegni di quiescenza (ad esempio il Trattamento di Fine Servizio destinato ad una parte di dipendenti pubblici).

L’impignorabilità ricordiamo quindi, che nel 2023 è applicata fino ad un massimo di mille euro.











