Pikachu esiste davvero/ Il Pokemon più famoso è tricosuro volpino dorato

Pubblicità

Pikachu, il Pokemon più famoso del cartone animato che, nel mondo, ha conquistato milioni di fans, esiste davvero. Come fa sapere Il Fatto Quotidiano, il simpatico e piccolo Pokachu è un tricosuro volpino dorato che vive in Australia. Il piccolo opossum è stato salvato due anni fa vicino a Melbourne e attualmente è diventato la mascotte della clinica veterinaria in cui vive. Il piccolo tricosuro sarebbe stato trovato in un bosco, probabilmente dopo essere caduto mentre tentava di arrampicarsi su un albero. Se non fosse stato trovato, probabilmente non sarebbe riuscito a sopravvivere essendo troppo piccolo. Un esemplare che ha fatto il giro del mondo conquistando non solo gli appassionati dei Pokemo, ma anche chi non ha mai seguito il cartone animato.

Pubblicità

Pikachu vive in Australia, il veterinario che l’ha salvato: “si è adattato alla nuova vita”

La vita di Pikachu, oggi, si svolge nella clinica veterinaria dove è stato curato dopo il ritrovamento nel bosco. «Quando è stato trovato nel bosco, era troppo piccolo per stare da solo. Probabilmente era caduto dalle spalle della madre mentre si arrampicavano su un albero. Abbiamo stimato che avesse circa 5 mesi: all’inizio era un po’ timido e logicamente spaventato per la situazione in cui si è trovato, ma piano piano si è adattato alla nuova vita», ha raccontato il dottor Stephen Reinisch che dopo averlo curato, ha anche deciso di adottarlo. Oggi, il vero Pikachu è famoso in tutto il mondo e il dottore è convinto che, grazie al web, vivrà per sempre: «È passato tanto tempo, ma sembra che le sue immagini vivranno per sempre on-line», ha aggiunto il veterinario come si legge su La Stampa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA