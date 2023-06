PIL in crescita: aumento dello 0.6% nel primo trimestre/ Flessione dei consumi

Ripresa italiana nel primo trimestre del 2023 dopo la battuta d’arresto del fine 2022. A inizio anno, si è registrata una crescita del PIL pari allo 0.6% in termini congiunturali e all’1.9% in termini tendenziali. La realtà è andata oltre le stime dello 0.5%. Secondo l’Istituto di Statistica, la ripresa è dovuta alla domanda interna con contributi positivi dei consumi privati.

Nel primo trimestre del 2023, l’economia italiana è andata meglio di Francia e Germania. Il PIL dei Paesi dell’area euro è aumentato dello 0.1% rispetto al trimestre precedente e dell’1.3% nel confronto con il primo trimestre del 2022. A sottolinearlo, anche Ignazio Visco: “Per il 2023 le previsioni oggi disponibili convergono su un aumento del prodotto intorno all’1%”. La ripresa è dovuta alla domanda interna con contributu positivi dei consumi privati con 0.3 percentuali e di consumi pubblici e gli investimenti.

Rallenta anche l’inflazione

Come sottolinea Il Sole 24 Ore, a rallentare è anche l’inflazione ma nonostante ciò, la sua pressione sul carrello della spesa non cambia. A maggio, secondo l’Istat, l’indice Nic al loro dei tabacchi ha fatto registrare una crescita di tre decimi di punto su base mensile e del 7.6% su base annuale contro il 8.2% di aprile. Come spiegato dall’Istat, “Il rallentamento appare ancora fortemente influenzato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici, in particolare della componente non regolamentata, in calo su base congiunturale”.

Anche i consumi, però, continuano a subire un calo dei volumi. “Siamo preoccupati per la tenuta dei consumi nei prossimi mesi, che sono già in terreno negativo per quanto riguarda i volumi di vendita, specialmente nel settore alimentare dove registriamo un dato di circa -4% su base annua” spiega Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione. Per Conferesercenti è “necessario che le famiglie italiane recuperino potere d’acquisto e capacità di consumo“.











