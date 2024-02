Pil Lombardia 2023, +5,5% rispetto al pre-Covid/ “Cresce più della Baviera”. Fontana: “è locomotiva d’Italia”

I DATI DI ASSOLOMBARDA PREMIANO LA REGIONE LOMBARDIA: PIL BOOM NEL 2023

La Lombardia cresce più della Baviera e della Catalogna, ritornando stabilmente tra le aree d’Europa più ricche e produttive per quella che per anni era stata chiamata “locomotiva d’Italia”. A fine 2023 i dati sul Pil della regione “schizzano” al +5,5% rispetto al periodo pre-pandemia e comunque in netta ripresa rispetto al biennio precedente: il quadro molto positivo su Regione Lombardia emerge dal Booklet economia, realizzato dal Centro Studi di Assolombarda e pubblicato su Genio&Impresa. Il ritmo della crescita della Lombardia, dopo il “tonfo” per il periodo Covid, è impressionante: distanti in maniera abissale le altre regioni europee benchmark, dalla Catalogna (+1,1% nel confronto con il 2019) alla Baviera (+0,4%) fino al Baden-Württemberg, sotto dell’1% a fine 2023.

«Il rallentamento globale, e in particolare europeo e tedesco, ha inevitabilmente decelerato la dinamica anche della Lombardia che, tuttavia, si è distinta rispetto ai principali competitor per maggiore tenuta», spiegano ancora il report di Assolombarda. Il Pil di Lombardia si è frenato a livello globale solo negli ultimi mesi, in linea con la media europea per le varie crisi internazionali, ma resta comunque con prospettive nel 2024 a +0,6%: fronte occupazione, a fine 2023 viene stimato per la Lombardia un pieno recupero del numero di occupati rispetto al 2019 (+0,9%) mentre per le ore lavorate già nel 2022 era stato colmato il divario accumulato durante gli anni della pandemia (nel 2023 lo stesso dato sale del +2,8%). Le previsioni per il 2024 vedono ulteriore espansione, con l’occupazione che dovrebbe portarsi fino al +1,7% e le ore lavorate al +3,3%, sempre rispetto al 2019.

FONTANA E SALVINI ESULTANO PER I DATI SULL’ECONOMIA LOMBARDIA: “CRESCITA PER INVESTIMENTI DOPO LA PANDEMIA”

«Siamo fieri dei risultati ottenuti nella ripresa economica post-pandemia, che pone la Lombardia al primo posto tra tutte le regioni europee»: così il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana “fotografa” i dati sul Pil regionale che danno la Lombardia in crescita al top in tutta Europa. I numeri arrivano a smentire «la retorica della sinistra lombarda», aggiunge il Governatore, «che continua a sperare nel fallimento della Lombardia per fini puramente politici». Invece va accettata la realtà empirica dei fatti: «la Lombardia è e sarà sempre la locomotiva d’Italia».

Per il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, i risultati sul Pil rendono orgoglioso «da lombardo, segretario e ministro delle Infrastrutture». Secondo il coordinatore lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti, il report di Assolombarda dimostra come, nonostante la congiuntura internazionale sfavorevole tra guerre e conseguenti rincari energetici, «Se l’economia della Lombardia cresce così tanto è anche grazie agli investimenti attuati dalla Regione, con misure per far ripartire gli investimenti e sostenere il tessuto produttivo dopo la pandemia».











