Tra i talenti più apprezzati in circolazione sul panorama cinematografico c’è senza dubbio Pilar Fogliati, che negli ultimi anni ha recitato in film di grandissimo successo. Tra questi di recente c’è stato “Follemente”, in coppia con Edoardo Leo. Proprio nel film ha interpretato una giovane che conosce un uomo, decidendo pian piano di intraprendere una conoscenza con lui. Ma nella vita privata, Pilar Fogliati è fidanzata? Cosa sappiamo della sua vita privata? La splendida Pilar è fidanzata con lo stesso ragazzo ormai da tempo. Si tratta di Severiano Recchi, un giovane lontano dal mondo dello spettacolo che non fa l’attore né altro in ambito cinematografico.

In un’intervista con “Confidenze”, Pilar ha raccontato di aver conosciuto il compagno durante una cena. Tra i due è stato colpo di fulmine. “L’ho conosciuto a una cena. Era venuto con suo fratello, che è mio amico, e mi ha subito colpita per i suoi occhi buoni”. Insomma, gli occhi di Severiano sono stati fatali per Pilar, che in quel momento non era in cerca di una storia d’amore, eppure ha deciso di aprire il suo cuore a quel giovane dallo sguardo buono. Da lì ne è nata una storia d’amore importante che prosegue da sei anni.

Parlando del fidanzato Severiano Recchi, Pilar Fogliati ha rivelato: “È un uomo intelligente e, pur incuriosito dal mio lavoro, non subisce il fascino del set”. Il fidanzato di Pilar resta dunque lontano dal mondo dello spettacolo, non avendo intenzione di “immischiarsi” in alcun modo in quell’ambiente che è quello del cinema e della televisione, dove invece Pilar lavora con grande successo. Severiano e Pilar proseguono dunque la loro storia: nonostante gli interessi differenti e una vita, quella dell’attrice, molto frenetica e sempre impegnata, i due sembrano più uniti che mai, con progetti importanti per il futuro.