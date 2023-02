Pilar Fogliati, chi è/ L’attrice si fa in quattro nel film “Romantiche”

Pilar Fogiliati, chi è l’attrice di “Romantiche”

Pilar Fogliati sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 22 febbraio, di Oggi è un altro giorno. Domani, giovedì 23 febbraio, esce al cinema “Romantiche”, film in cui l’attrice si ritaglia un quadruplice ruolo (Michela, Tazia, Uvetta ed Eugenia), ma esordisce anche come regista e sceneggiatrice, affiancata da Giovanni Nasta e Giovanni Veronesi.

La trama del film, una commedia a episodi, ruota attorno a quattro giovani donne che abitano a Roma e dintorni, e sono in cura dalla medesima psicologa. “In ognuna delle mie protagoniste c’è qualcosa di me, una somiglianza o un’insicurezza. Sono una persona che tende a guardarsi abbastanza dentro e, soprattutto, a prendersi abbastanza per il cu*o”, ha detto Pilar Fogliati a The Wom.

Pilar Fogliati: la carriera

Pilar Fogliati è nata ad Alessandria nel 1992: “Sono romana. Siccome però i miei nonni sono piemontesi e mamma e papà si trovavano da loro per Natale, gli è sembrato divertente farmi nascere là”, ha raccontato a IoDonna. Il suo nome completo è María Del Pilar: “In onore di mia nonna argentina. Pilar significa pilastro. Ogni tanto mi capita ancora che lo scambino per un cognome, ma in generale mi piace molto”, ha rivelato a Vanity Fair. Diplomatasi presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, nel 2015 interpreta Betta nella mini serie “Il Bosco” e l’anno successivo partecipa al film “Forever Young” di Fausto Brizzi. Dal 2017 al 2019 interpreta Emma Giorgi nella fiction Rai “Un passo dal cielo”. Nel 2021 è nella fiction “Cuori” e nel 2022 è protagonista della serie “Odio il Natale”.

