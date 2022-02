Pilar Fogliati, ex Claudio Gioè/ “Ci siamo lasciati perché avevamo progetti diversi”

Pilar Fogliati è l’ex fidanzata di Claudio Gioè. L’attrice di “Cuori” è stata legata per tantissimi anni all’attore, volto noto di tantissime fiction di successo. L’attrice, che ha conquistato il cuore del pubblico italiano con la fiction “Cuori” di Raiuno e con il ruolo di Emma Giorgi in “Un passo dal cielo”, ha vissuto una lunga e bellissima storia d’amore con Claudio Gioè. Pochissime sono le informazioni sulla loro relazione visto che i due attori hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione. Una storia vissuta lontana dal clamore mediatico e dagli occhi indiscreti dei curiosi, anche se la loro relazione ha attirato l’attenzione del gossip. Sta di fatto che dopo molti mesi d’amore, la coppia ha deciso di lasciarsi prendendo due strade differenti. Come mai?

A rivelare qualche dettaglio sui motivi della fine della loro relazione, è stata proprio l’attrice di “Cuori”, che intervistata dal settimanale Confidenze, ha raccontato: ” ho avuto una lunga storia con un attore più grande di me, ma il rapporto è terminato perché avevamo progetti diversi”.

Pilar Fogliati e Claudio Gioè: perchè si sono lasciati?

Pilar Fogliati e Claudio Gioè si sono amati. E anche tanto. Non è più un segreto che tra i due attori di fiction di successo c’è stato un forte sentimento. Una storia durata quattro anni e mezzo, ma improvvisamente qualcosa si è rotta e i due hanno deciso di lasciarsi. Una storia che ha incuriosito tantissimo i fan dell’attrice di Cuori che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, decise di sbottonarsi pubblicamente parlando della fine della sua relazione.

“Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra” – ha dichiarato l’attrice che ha parlato anche della differenza di età tra i due. I due attori, infatti, avevano circa 14 anni di differenza di età anche se non è mai stata un problema come ha raccontato l’attrice: “la differenza d’età? Io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”.

