Pilar Fogliati/ “Io e Claudio Gioè? Fidanzati per 4 anni e mezzo, stavamo bene!”

Pilar Fogliati, la Emma di Un passo dal cielo, si è raccontata a Vieni da me con Caterina Balivo, svelando di essere stata fidanzata per oltre 4 anni con un collega di lavoro molto famoso: scopriamo tutti i dettagli a seguire. Classe 1992, nonostante la giovane età vanta già una ottima carriera. Ed infatti ha già recitato al fianco di colossi del cinema come Sabrina Ferilli e Raoul Bova. L’attrice ha anche lavorato con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada per la fiction Non dirlo al mio capo. Oltre al successo ottenuto per merito del piccolo e grande schermo, la fortuna di Pilar è stata anche il mondo del web. Alcuni anni addietro infatti, era venuta alla ribalta per un video postato su Instagram dove imitava i vari dialetti romani: da Guidonia a Ponte Milvio per arrivare ai Parioli. Il filmato era diventato virale dopo pochissimo, ricevendo un numero altissimo di condivisioni e visualizzazioni. Anche per questo motivo, Caterina Balivo l’ha voluto mostrare al pubblico di Vieni da Me in diretta, scatenando tantissime risate da parte dei presenti.

Pilar Fogliati: “Sono stata fidanzata con Claudio Gioè”

Nel corso della intervista Pilar Fogliati ha analizzato gli attori italiani partendo da Carlo Verdone, il suo mito assoluto. Poi ha confidato di essersi presa una cotta da ragazzina per Claudio Amendola. “Per me lui era l’uomo più affascinante del mondo. Ero innamorata di lui. Poi è una bellezza italiana, romana”. La Fogliati ha spiegato il motivo del suo particolare nome: il padre ha origini argentine mentre sua madre è italiana. A Un Passo dal Cielo, l’attrice sta ottenendo un grande successo e, anche per questo motivo, ha confidato di essere molto felice di poter lavorare con Daniele Liotti: “Siamo colleghi e amici…viva il set!”. E per l’angolo del gossip, ha precisato e confermato di avere avuto una storia d’amore con l’attore Claudio Gioè: “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra – ha rivelato Pilar– La differenza d’età? Io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”.

