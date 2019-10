Pilari Fogliati/ Extra Factor: “Buona la prima…”, premiato mood “easy”

Pilar Fogliati: “Faccio il lavoro che amo”

Pilar Fogliati stasera presenterà il secondo appuntamento di Extra Factor, in coppia con Achille Lauro. Mentre su Instagram ha scritto “La prima è andata”, i follower tra i commenti le confidano di seguirla esclusivamente su Rai1, interprete di Emma Giorgi nella fiction Un passo dal cielo. Questo periodo per la romana è proprio d’oro e pieno di impegni in quanto, oltre agli appuntamenti già citati, si è aggiunto anche Extravergine, in onda dallo scorso 9 ottobre su FoxLife e Fox. “Faccio il lavoro che amo e vivo in una società che, oggi, mi sembra aperta all’idea di individualismo e di definizione personale. La trovo una cosa interessante: siamo passati dall’essere massa all’essere individui”, ha rivelato di recente intervistata da Vanity Fair. Pilar è diventata famosa per merito del video virale in cui imitava i vari dialetti romani: sogna una carriera in stile Virginia Raffaele? “Assolutamente sì. Quando una cosa ha tanto successo e richiamo, ti porta a farti delle domande. Io ho cercato di ascoltarmi. Mi sono chiesta cosa mi faccia effettivamente battere il cuore e ho capito che è la commedia a darmi gioia, l’idea di fare la caratterista e portare all’estremo dei caratteri, l’idea di poter divertire e divertirmi”.

Pilar Fogliati e l’escalation di serie tv Rai Che Dio ci aiuti, Non dirlo al mio capo e Un passo dal cielo con Daniele Liotti

Pilar Fogliati, intervistata da Repubblica, racconta invece di aver capito di avere successo per merito dei tassisti: “Salivo sul taxi e mi dicevano: ahò, ma tu sei quella delle ragazze di Roma nord. Che bello. Agli inizi mi avevano etichettato: “Ha la faccia da film francese”. Io che adoro il nazionalpopolare, siamo matti? Viva la tv”. Poi ha confidato di fare ancora molti provini: “la parte più dura del mio lavoro”. “La cosa più difficile non sono i sì e i no – ha aggiunto – ma il tempo libero da gestire tra un lavoro e l’altro. L’ attesa. Ho girato subito Fuoco amico TF45 con Bova e Forever Young con Bentivoglio. Poi sono arrivate le serie Rai: Che Dio ci aiuti, Non dirlo al mio capo e Un passo dal cielo con Daniele Liotti”. E per quanto riguarda ExtraFactor con Achille Lauro, durante la conferenza stampa ha svelato: “Il mood sarà quello del post show. Ci saranno ospiti divertenti. Sarà easy”.

