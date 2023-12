Pillola anticoncezionale maschile: al via primo test sull’uomo/ YCT-529 rende sterile in via temporanea

Sono iniziati i test sull’uomo per quanto riguarda la prima pillola anticoncezionale maschile senza ormoni. Come si legge su Fanpage, fino ad oggi erano stati testati farmaci con ormoni, così come avviene per le pillole femminili, di conseguenza potremmo essere di fronte ad una vera rivoluzione. E’ iniziato in questo ore lo studio di Fase I “First in Human Study Evaluating Single Ascending Oral Doses of YCT-529 in Healthy Males”, che giunge dopo degli importanti risultati ottenuti in fase preclinica appunto del farmaco YCT-529, sviluppato dagli scienziati dell’Institute for Therapeutics Discovery & Development dell’Università del Minnesota (Stati Uniti). Questa fase coinvolgerà due gruppi da 8 uomini ciascuno, e la pillola anticoncenzionale verrà assunta a digiuno e in specifici periodi, con l’obiettivo di valutarne sicurezza, tollerabilità e la farmacocinetica.

Disforia di genere, interrogazione Gasparri sull'ospedale Careggi/ "Bambini non fanno psicoterapia"

Nei precedenti studi si era evidenziato come la stessa pillola fosse in grado di prevenire il 99 percento delle gravidanze nei topi a cui era stato somministrato, ed inoltre non sono stati registrati particolari effetti collaterali. Un successo quasi inaspettato per certi versi che ha portato gli scienziati ad avviare i primi test sull’uomo, che termineranno a maggio del 2024. La pillola anticoncezionale maschile agisce inibendo il recettore alfa dell’acido retinoico, tra i principali responsabili della formazione degli spermatozoi nei testicoli. Di fatto rende temporaneamente sterili bloccando la produzione dei gameti maschili, sottolinea ancora Fanpage.

Vaccino Covid auto-amplificante approvato in Giappone/ Come funziona sa-mRNA: si replica nell'organismo

PILLOLA ANTICONCEZIONALE MASCHILE: AL VIA PRIMO TEST SULL’UOMO. IL COMMENTO DEGLI ESPERTI

“L’ultima innovazione nella contraccezione è stata il controllo delle nascite tramite la pillola per le donne, e questo è successo più di 60 anni fa. Il mondo è pronto per un agente contraccettivo maschile e fornirne uno privo di ormoni è semplicemente la cosa giusta da fare, dato quello che sappiamo sugli effetti collaterali che le donne hanno sopportato per decenni a causa della pillola”, ha commentato il professor Gunda Georg, tra i principali responsabili dello sviluppo della pillola anticoncezionale in questione.

Vaccino Covid, Pfizer denuncia Ungheria e Polonia/ "Non hanno pagato le dosi ordinate"

Così invece Akash Bakshi, co-fondatore e amministratore delegato di YourChoice Therapeutics, “YCT-529 blocca una proteina, non gli ormoni, per prevenire la produzione di sperma. Riteniamo che ciò sarà più attraente per gli uomini, la maggior parte dei quali considera la prevenzione della gravidanza come una responsabilità condivisa, nonostante le limitate opzioni contraccettive di oggi, che sono permanenti o solo moderatamente efficaci”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA