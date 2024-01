Pillola vibrante, l’ultima frontiera per dimagrire/ Motore a batteria manda sms al cervello “Sono sazio”

E’ stata inventata una pillola che promette di dimagrire tramite vibrazioni. Ad inventarla, come si legge sul sito dell’Agi, è stato il gruppo di ricercatori guidato da Shriya Srinivasan, ingegnere biomedico dell’Università di Harvard e da Giovanni Traverso, gastroenterologo e ingegnere biomedico del Massachusetts Institute of Technology. Si tratta di una alternativa meno invasiva ed anche più economica per sostituire gli attuali metodi per perdere peso, una capsula presentata su Science Advances che ha permesso una riduzione del 40 per cento dell’assunzione di cibo. Per ora è stata testata solo sui maiali ha mostrato dei risultati molto interessanti e soprattutto nessun effetto collaterale evidente.

Ovviamente il prossimo step è quello di trasformare il trattamento in un metodo per sconfiggere l’obesità negli esseri umani. “E’ un approccio credibile e ingegnoso”, le parole di Guillaume de Lartigue, neurobiologo del Monell Chemical Senses Center, non facente parte dello studio: “I dati sembrano molto convincenti”, ha continuato lo stesso esperto. Secondo alcuni esperti la pillola potrebbe trasformarsi in una terapia appunto per perdere peso. In attesa di capire cosa accadrà tale pillola dimagrante vibrante di fatto induce lo stomaco a sentirsi pieno anche se in realtà non lo è.

PILLOLA VIBRANTE, L’ULTIMA FRONTIERA PER DIMAGRIRE: MANDA MESSAGGI DI SAZIETÀ AL CERVELLO

Lo stomaco si estende quando noi ci cibiamo, stimolando le terminazioni nervose presenti nella parete dello stesso organo, che a loro volta inviano messaggi al cervello. Sono tali “sms” che ci fanno sentire sazi, incoraggiandoci quindi ad alzarci da tavola e a dire stop. I ricercatori stanno lavorando per sfruttare questo effetto, ma fino ad oggi i metodi individuati sono stati spesso e volentieri invasivi, come ad esempio quello del palloncino.

La pillola protagonista dell’ultimo studio ha dimensioni 31 per 10 millimetri e ha con se un piccolissimo motore a batteria. E’ rivestita da un gel che quando entra in contatto con il liquido dello stomaco si scioglie facendo azionare il motore; a quel punto la pillola si agita per circa 38 minuti, mandando appunto dei segnali al cervello di sazietà.

