Pilota fa pipì in pista: 10mila € di multa/ Alfred Renauer ha rischiato il carcere

Alfred Renauer, pilota tedesco classe 1985, ha rischiato il carcere per avere fatto pipì in pista in occasione di un’interruzione della gara automobilistica Motorsport andata in scena ad Abu Dhabi e valida per il circuito dell’Asian Le Mans Series. Al giovane è stata comminata una multa di 20mila euro (poi dimezzata a fronte di una lettera di scuse), in quanto ha urinato pubblicamente nel corso della manifestazione sportiva, gesto severamente vietato negli Emirati Arabi Uniti e punibile financo con la detenzione in prigione.

Una steward presente ai margini del tracciato ha notato il pilota intento a espletare i propri bisogni e ha prontamente allertato un collega. L’organizzazione del campionato ha quindi diffuso un comunicato stampa al termine dell’evento, nel quale è stato ricostruito e spiegato l’accaduto: “I commissari riconoscono questo atto negli Emirati Arabi Uniti come qualcosa di estremamente irrispettoso e un reato penale”. In alternativa alla galera, i cittadini stranieri che commettono questo tipo di violazione possono addirittura essere espulsi dalla nazione.

PILOTA FA PIPÌ IN PISTA AD ABU DHABI: MULTATO

Ma cos’è accaduto, nel dettaglio? Alfred Renauer, mentre Gara-1 dell’Asian Le Mans Series, di scena sul tracciato di Yas Marina ad Abu Dhabi, era stata temporaneamente sospesa per via di una bandiera rossa, è letteralmente saltato fuori dalla sua automobile e, dopo avere scavalcato una barriera di sicurezza per allontanarsi da occhi indiscreti e beneficiare di un po’ di privacy, ha fatto la pipì coperto da un paletto ubicato proprio ai margini del circuito. Un’azione che è costata cara e saltata al driver del team Herberth Motorsport.

Renauer si è tuttavia salvato dallo scenario peggiore pagando metà della somma richiesta (10mila euro la cifra versata), ma non prima di essere stato obbligato a scusarsi con gli organizzatori. Il comunicato stampa, infatti, ha precisato che, in merito all’importo inizialmente richiesto, “10mila euro sono stati sospesi prima di gara 2, previa la presentazione scritta al Collegio degli Steward delle scuse indirizzate all’Emirates Motorsports Organization”.



