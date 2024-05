Pilota ubriaco in casa di Carla Ruocco/ Choc per l’ex M5S: “Ho rivissuto la scena di Shining”

Tanta paura per Carla Ruocco, ex esponente del Movimento 5 Stelle, che ha avuto un contatto ravvicinato con un pilota di aerei ubriaco. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Open, nella notte fra sabato e domenica scorsi, 25 e 26 maggio, l’ex deputata grillina con una parentesi anche in Impegno Civico, partito di Luigi Di Maio, ha visto un egiziano di 37 anni in stato psichico tutt’altro che lucido, arrampicarsi sul terrazzo dell’abitazione della stessa Carla Ruocco, per poi entrarla in casa.

Riso Carnaroli salvato dai nubifragi grazie a tecnica innovativa/ “Coltivato con la semina in acqua”

La Ruocco ha parlato di un vicenda da brividi: “Scena terribile, ho rivisto Shining”, ha esclamato. Il tutto si sarebbe verificato attorno alle ore 6:00 di quella notte, quando l’ex esponente politica sarebbe stata svegliata da alcuni colpi contro la finestra della terrazza del suo appartamento: “Sono andata a vedere: in piedi, proprio davanti a me, c’era un uomo che spingeva per entrare. È stato terribile”, ricostruisce l’ex grillina.

Samsung, pronto il primo sciopero della storia/ Il mercato mondiale dei microchip potrebbe paralizzarsi

PILOTA UBRIACO ENTRA NELL’ABITAZIONE DI CARLA RUOCCO: “ERA VESTITO BENE…”

Il 37enne egiziano si è rivelato essere un pilota della Saudi Arabian Airlines “vestito bene”, ma ovviamente la sua comparsa ha spaventato a morte la donna, che si è poi rifugiata dalla vicina di casa ed ha contattato in maniera immediata le forze dell’ordine. Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo segnalato nel giro di 40 minuti, dopo di che hanno intercettato l’uomo che è stato fermato mentre si trovava nell’abitazione dell’ex presidente della Commissione parlamentare d’indagine sulle banche, e che se ne stava comodamente sul divano dell’abitazione della Ruocco, come se nulla fosse.

Terremoto oggi Crotone M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

Il 37enne, interpellato su quanto stesse facendo, ha parlato in inglese con gli agenti di polizia, scusandosi per quanto accaduto ed ha poi promesso che avrebbe ripagato tutti i danni. Nel contempo l’ex deputata del Movimento 5 Stelle ha presentato una regolare denuncia al Commissariato di Ponte Milvio, e sulla vicenda sta indagando la Digos, e l’antiterrorismo. Secondo quanto sembra pare che l’uomo già alle 4:00 era stato visto in azione mentre si attaccava ai citofoni, fino a buttare già la vetrata del portone, così come denunciati da alcuni residenti della zona.

PILOTA UBRIACO ENTRA NELL’ABITAZIONE DI CARLA RUOCCO: “ERANO LE 6 DEL MATTINO…”

L’egiziano sembra che alloggiasse insieme ad altri piloti presso l’hotel Radisson Blu, vicino all’abitazione di Carla Ruocco, e probabilmente ha perso il senso dell’orientamento, arrampicandosi sul condominio dell’ex grillina scambiandolo per l’hotel dove lo stesso alloggiava. “Erano le 6 quando, mentre dormivo, sono stata svegliata da qualcuno che batteva dei colpi contro la finestra della terrazza del mio appartamento. Sono andata a vedere e, in piedi davanti a me, c’era un uomo che spingeva per entrare. È stato terribile”, ribadisce l’ex deputata del Movimento 5 Stelle, aggiungendo che l’uomo era “vestito bene e senza l’aspetto di un malvivente”.

E ancora: “L’ho visto in volto e sono scappata. Ho pensato a Shining, ho fatto appello a tutto il mio sangue freddo di napoletana; sono uscita di casa, mi sono rifugiata da una vicina e ho chiamata la polizia”, che è ancora scossa da quanto accaduto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA