Pina Auriemma, omicidio Gucci/ “Patrizia Reggiani pericolosa, non voglio incontrarla”

Pina Auriemma a “Live Non è la D’Urso” per parlare del delitto Gucci. È infatti considerata l’organizzatrice dell’omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto la mattina del 27 marzo 1995. Per questo la “maga” è stata condannata a 19 anni di carcere, scontandone 13. Una volta riacquistata la libertà, è tornata a vivere a Milano, dove si occupa di volontariato. Da quando è uscita dal carcere comunque non ha più incontrato Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci e mandante dell’omicidio. «Lo scopo era quello di portargli via dei soldi, non di ucciderlo. Quella fu una decisione di Patrizia», ha dichiarato nei giorni scorsi a Il Dubbio. Nell’intervista ha spiegato di vivere nel rimorso da quel giorno: «La sera prima volevo avvisarlo di stare attento, ma non ci sono riuscita».

Sin da subito prese le distanze dal delitto: «Quella era un’armata Brancaleone. Sbagliarono anche la mira a due metri di distanza. Non so cosa gli avesse promesso Patrizia». Le indagini hanno ricostruito che Pina Auriemma si rivolse ad un portinaio di sua conoscenza, Ivano Savioni, che a sua volta contattò Orazio Cicala, ristoratore con legami nella piccola criminalità. Questi trovò l’assassino, il muratore Benedetto Ceraulo.

PINA AURIEMMA: “PATRIZIA REGGIANI? CI SIAMO MINACCIATE”

Da allora Pina Auriemma viene chiamata la “maga”, nonostante la smentita della Procura. Nell’immaginario collettivo è rimasta la nomea della cartomante. «Se fossi stata una vera maga avrei dovuto prevedere che andavo in carcere», ha raccontato a Il Dubbio nell’intervista di giovedì scorso. L’esperienza della detenzione comunque le è servita, anche se è stata una sofferenza: «Spesso vado fuori dal carcere e mi metto a piangere». Pina Auriemma è stata nella sezione femminile di San Vittore, che a differenza del settore maschile, dove il sovraffollamento è cronico, è un reparto modello. «Ho avuto ottimi rapporti con tutti. In carcere sono stata anche bibliotecaria ed ho organizzato incontri culturali. Da allora ho iniziato a fare volontariato alla Casa della carità ai più bisognosi».

Riguardo ai rapporti con Patrizia Reggiani, ha spiegato le tensioni dopo il delitto: «Lei poi mi chiese anche di prendermi le colpe. Abbiamo litigato e ci siamo minacciate». Alla fine ha confessato alle figlie di aver fatto uccidere il padre. Le figlie tra l’altro sono costrette da una sentenza della Cassazione a darle 30 milioni di euro, quindi la donna è tornata ricca. «Io spero di non incontrarla mai più: è una persona pericolosa».



