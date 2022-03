Pina e Andrea, genitori di Davide Silvestri/ “Famiglia umile, ne sono orgoglioso”

In occasione dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, il pubblico del reality ha avuto la possibilità di conoscere Pina e Andrea, i genitori di Davide Silvestri, che si sono presentati per fargli una sorpresa in occasione della finalissima. Vederli ha scatenato in lui grande commozione proprio perché è raro che i due, separati da anni, si facciano vedere insieme.

Come ha raccontato la mamma, il divorzio aveva raffreddato i rapporti tra loro ma non i loro sentimenti: “Noi non abbiamo mai smesso di volerci bene” – ha detto la signora Pina. I due non possono che essere orgogliosi del figlio, non solo per il percorso fatto nella Casa, ma per i sacrifici che lui non ha esitato a fare quando la Tv sembrava essersi dimenticato di lui. Il 40enne, infatti, non si è perso d’animo e ha iniziato a lavorare come operaio.

Davide Silvestri e il rapporto con i suoi genitori: l’attore orgoglioso di mamma Pina e papà Andrea

L’attore nel corso del suo percorso in Casa ha sottolineato quanto fosse diverso rispetto ad altri concorrenti: “Che sfigato che sono.. – ha detto a Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli -. Perchè devo raccontare la mia storia che non ce l’ho. Io non ho una storia triste. Non ce l’ho la storia triste. Io sono venuto qui per gioco. Perché devo far finta che ho una storia triste? Vengo da una famiglia umile e ne sono orgoglioso”.

Davide è orgoglioso dei suoi familiari e dei valori che loro gli hanno trasmesso. Un concetto che, evidentemente, non può che fare piacere anche ai suoi genitori, come ha sottolineato papà Andrea: “Dopo il successo che hai avuto all’inizio della tua carriera non ti sei spaventato, non ti sei vergognato a venire a lavorare con me, a sporcarti le mani. Sono orgoglioso di te. Ti voglio bene, anche se non te lo dico. So che me ne vuoi, anche se non me lo dici. Ma i fatti parlano chiaro”.

