Gigi D’Alessio stupisce la signora Pina a C’è posta per te 2025 con parole di grande stima. “Questo non è un programma televisivo, è una capanna a forma di cuore e le chiavi per aprire questi cuori le ha Maria. – esordisce il cantante, che continua – E tu il cuore ce l’hai grandissimo perché non sei stata una mamma, sei stata una famiglia intera! Sentendo la tua storia mi sono sentito piccolo piccolo. La mamma è tutto, ma la cosa che mi ha colpito di più è che tu hai messo la tua vita da parte. E questo è un grande gesto per i tuoi figli, sacrifici che sono stati ripagati perché sono 4 gioielli.” Applausi per il cantante, che regala alla famiglia i pass per il suo concerto e il consueto bigliettino ‘segreto’. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C'È POSTA PER TE 2025, 7A PUNTATA/ Diretta e storie: la sorpresa di Gigi D'Alessio, due fratelli "distanti"

Pina riceve la sorpresa dei quattro figli a C’è posta per te 2025

La settima puntata di C’è posta per te 2025 ha come sempre inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi annuncia in studio, attraverso un filmato, l’ingresso del suo primo ospite: Gigi D’Alessio. Il celebre cantante è il dono che Giuseppe, Maria, Pietro ed Emanuele vogliono fare alla loro mamma. È Giuseppe a chiamare il programma per dire grazie alla mamma che ha dovuto affrontare tante difficoltà, tutte da sola.

“Io ho capito che non erano scontati tutti i sacrifici che mamma ha fatto quando ho compiuto 36 anni, perché lei a quell’età è rimasta vedova di mio padre che aveva 41 anni ed è rimasta sola con 4 figli minorenni”, ha raccontato Giuseppe a Maria De Filippi, che racconta su Canale 5 una storia fatta di dolore ma anche di tanto amore.

La toccante storia di Pina e dei suoi figli a C’è posta per te 2025

Pina, mamma dei quattro ragazzi, ha accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te 2025 e non riesce a trattenere le lacrime quando ritrova, dall’altra parte della busta, i suoi figli. È però proprio Giuseppe a parlare e a dirle: “Io non sono bravo con le parole, infatti ogni volta che provo a dirti cosa provo mi blocco. Non ci sono parole per dirti quanto sei speciale. In questi anni, con la tua grande forza d’animo, sei stata capace di fare da mamma e da papà. E se oggi noi figli siamo quello che siamo lo dobbiamo solo a te, ai tuoi sacrifici e al tuo immenso amore.”

