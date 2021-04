Pina Turco/ Da Gomorra a La Fuggitiva, l’empatia con Vittoria Puccini!

C’è anche Pina Turco tra le protagoniste della nuova serie tv Rai, La Fuggitiva. La classe 1984 fa parte del cast della fiction con Vittoria Puccini, dove interpreta il ruolo di agente che si mette sulle tracce del personaggio interpretato dalla Puccini. Una storia fatta di inseguimenti e malintesi, ma anche di riavvicinamenti e insospettabili empatie. Il pubblico potrebbe affezionarsi molto al rapporto che si instaurerà nella serie tra il personaggio di Pina Turco e quello di Vittoria Puccini; entrambe hanno dimostrato ancora una volta di possedere grandi qualità di recitazione. Il percorso televisivo di Pina Turco inizia nella famosa soap-opera Un posto al dove interpreta Maddalena De Luca. Poi l’approdo in una serie tv di successo come Gomorra e diverse altre esperienze rilevanti, prima di recitare ne La Fuggitiva.

Pina Turco, il successo in Gomorra con il personaggio di Debora di Marzio

Come detto Pina Turco ha preso parte alla fiction di successo di Gomorra, dove ha indossato le vesti di Debora di Marzio. Nel 2015 diventa co-sceneggiatrice del cortometraggio Bellissima, conquistando il Premio David di Donatello per il miglior cortometraggio 2016. Due anni dopo viene ingaggiata per il ruolo di protagonista nel film Il vizio della speranza diretto da Edoardo De Angelis e nel corso del 2020, accetta il ruolo di Ninuccia, nel film TV Natale in casa Cupiello con Sergio Castellitto. Per quanto riguarda la vita privata, dal 2017 l’attrice è sposata con il noto sceneggiatore e produttore cinematografico Edoardo De Angelis, con cui ha messo al mondo un figlio nel luglio 2017.

