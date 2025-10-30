Ping Identity ha acquisito Keyless: dietro all'accordo il sistema di autenticazione biometrica sicuro, istantaneo e che tutela la privacy

È di queste ore l’annuncio da parte di Ping Identity – società leader nel mondo dal punto di vista della sicurezza digitale all’interno delle grandi imprese – dell’acquisizione di Keyless, un piccolo innovatore londinese che si è specializzato nel campo dell’autenticazione biometrica a tutela della privacy dell’utente: un’operazione importante, guidata dalla volontà di Ping Identity di implementare nuove tutele per la privacy dei suoi tantissimi clienti, con trattative che sono già state concluse in attesa del via libera definito delle autorità fiscali.

Commentando l’acquisizione, il CEO – nonché fondatore – di Ping Identity Andre Durand ha ricordato che in questo complesso presente è importante per le imprese “offrire esperienze digitali più sicure” e che siano al contempo “private e semplici”, in grado di restituire fiducia nelle “interazioni digitali”; mentre il CEO di Keyless Andrea Carmignani ha parlato dell’importante della “fiducia” quando si parla del mondo digitale, ricordando che proprio quello è sempre stato l’obbiettivo della sua impresa.

I nodi dell’acquisizione di Keyless da parte di Ping Identity: il sistema biometrico assolutamente sicuro e rapidissimo

Di fatto, con l’acquisizione da parte di Ping Identity, i sistemi creati da Keyless verranno progressivamente implementati in tutti i sistemi digitali dei vari clienti migliorando – in generale – l’esperienza dell’utente e le tutele alla sua privacy: il sistema biometrico di Keyless, infatti, permette all’utente finale di autenticarsi sui portali con un semplice e rapido sguardo alla fotocamera del cellulare o del computer.

Il punto di forza della tecnologia acquisita da Ping Identity, però, è che la verificare dell’identità dell’utente viene effettuata incrociando informazioni differenti – quali il dispositivo in uso e il volto fornito in fase di registrazione -, senza che vi sia alcuna raccolta dei dati né sul dispositivo stesso, né sul cloud o sui server di Keyless; tutto al fine – appunto – di tutelare le informazioni sensibili e di scongiurare eventuali furti di dati.

Non solo, perché la nuova tecnologia ora nelle mani di Ping Identity promette anche di essere tra le più responsive sul mercato – con una risposta pari ad appena 300 millisecondi dalla richiesta – e tra le più sicure in termini di tutele per l’utente; tutto a beneficio del rispetto degli ormai assodati standard globali dal punto di vista della privacy che Keyless da sempre si impegna a rispettare e – addirittura – superare.