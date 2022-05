PINGUINI TATTICI NUCLEARI A RADIO ITALIA LIVE/ Cantano Pastello Bianco e incantano

Pinguini tattici nucleari aprono il Radio Italia Live concert

Il concerto più atteso di fine primavera 2022, il concerto di Radio Italia Live, parte con l’esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari, che esibiscono un medley delle loro canzoni di successo Ringo Star, Scrivile e la ballad tanto amata Pastello Bianco, di cui ad Amici 21 LDA ha registrato un’emozionante cover che ha aiutato la canzone originale della band a fare incetta di stream su Spotify Italia. E lo show della band italiana incanta il pubblico e il web. Il prossimo singolo della band è Giovani Wannabe: “Essere giovani significa essere affamati e volersi conquistare il proprio posto nel mondo”. (Aggiornamento di Serena Granato)

I Pinguini Tattici Nucleari nella set-list di Radio Italia Live

I Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti di Radio Italia Live. Il loro è un nome che non passa in sordina, anche se è un nome che deriva da una birra (si avete capito bene, è il nome di una birra scozzese. Il gruppo si è formato nel 2010 nella provincia di Bergamo, e ha continuato a suonare via via fino a diventare un gruppo di rilievo italiano. Sì perché la band ha partecipato nel raggiunto il successo (non l’apice, non si può mai dire) nel 2020 grazie alla partecipazione al 70° Festival di Sanremo nella sezione campioni, classificandosi al terzo posto con il brano Ringo Starr. Brano che è un omaggio al batterista dei Beatles e a tutte le persone come lui, ed è stato trasmesso diverse volte in radio raggiungendo le orecchie di più o meno tutti gli italiani. Adesso, a qualche mese dall’evento Dove eravamo rimasti tour, il gruppo inizia a farsi risentire.

Pinguini Tattici Nucleari, il ritorno sul palcoscenico

La voglia di farsi risentire dei Pinguini Tattici Nucleari è molta (anche da quel che si intuisce dal nome del tour) e in grande stile. Infatti le prossime apparizioni della band sono programmate nientemeno che al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 4, 6 e 7 luglio 2022. Il messaggio che traspare da questo tour è la voglia di ripartire, di rimettersi in gioco dopo questi due anni infernali di stop agli eventi per questa pandemia e ricominciare a fare musica, a vivere. E’ notizia di pochissimo tempo fa, che l’ultimo Ep dei Pinguini Tattici Nucleari è stato certificato (insieme all’album d’esordio di Madame) triplo Disco di Platino per aver venduto oltre 125 mila copie.

