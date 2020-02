Pinguini Tattici Nucleari, bacio a Mara Venier/ Video: Riccardo Zanotti si scatena…

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RICCARDO ZANOTTI BACIA MARA VENIER

Show dei Pinguini Tattici Nucleari al Festival di Sanremo 2020. Anche nella serata finale hanno portato la loro energia sul palco, ma oggi stavolta sono andati oltre. L’Ariston era in piedi a ballare la loro “Ringo Starr”, tutti scatenati sulle note della loro canzone. Il pubblico batteva le mani e confermava di sapere il ritornello a memoria, con la platea che si andava trasformando in una discoteca. Poi c’è stato il cosiddetto “coupe de theatre”. Riccardo Zanotti, frontman del gruppo, è sceso in platea e si è avvicinato a Mara Venier, uno dei super ospiti della puntata di oggi del Festival di Sanremo 2020. La celebre conduttrice era seduta in prima fila. I due hanno cantato insieme qualche parola del brano, poi il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari ha stampato un bacio a fior di labbra a “zia Mara” prima di risalire sul palco. Il siparietto ha mandato in visibilio tutti e ovviamente non è passato inosservato ai social, dove è diventato uno dei trend di serata. I Pinguini Tattici Nucleari saranno ospiti proprio di Mara Venier tra qualche ora: Domenica In infatti si occuperà di Sanremo e loro non mancheranno. Chissà se ci sarà il bis. “Mara Venier come si sente dopo il bacio? Tutto bene? Bradicardia o tachicardia?#Sanremo2020”, “Mara limona più di me comunque” e “Qui non succede proprio niente e poi scoppia il #BugoGate, #PieroPelù scippa la signora in diretta, quello dei #Pinguini bacia Mara Venier” alcuni dei commenti.

Visualizza questo post su Instagram IL BACIO A ZIA MARA ✈️ #Sanremo2020 Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 8 Feb 2020 alle ore 2:14 PST





