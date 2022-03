Pinguini tattici nucleari, chi sono/ Dopo “Ringo Starr” bissano con “Pastello bianco”

Pinguini tattici nucleari, chi sono?

La band rivelazione Pinguini tattici nucleari del brano “Ringo Starr” ha raggiunto la grandissima popolarità partecipando alla 70esima edizione del Festival di Sanremo nel 2020 dove hanno conquistato davvero tutti. Dalla critica al pubblico, tutti ma proprio tutti, si sono perdutamente “innamorati” della loro canzone “Ringo Starr” classificatasi al terzo posto alle spalle di Francesco Gabbani e del vincitore Diodato. La band indie composta da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati è consapevole di come il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo abbia cambiato la loro vita artistica e personale.

Pinguini Tattici Nucleari, ospiti Costa Toscana/ Ringo Star a due anni dal 3 posto

“Alla grande, mentirei se dicessi che la nostra vita non è cambiata. Eppure abbiamo scelto di non farci prendere troppo dall’esuberanza, di non farci ammaliare dal successo. Oggi c’è, domani potrebbe non esserci più. Motivo per cui siamo rimasti a vivere nelle nostre case, nella nostra città natale: meglio sempre ricordarsi chi sei, da dove vieni, senza far troppi voli con la mente” ha raccontato il frontman Riccardo Zanotti parlando proprio della kermesse.

Bugo e Pinguini Tattici Nucleari, duetto Sanremo 2021/ "Un'avventura", duetto ok

Pinguini tattici nucleari, il successo di “Pastello bianco”

I Pinguini tattici nucleari sono nati nel 2010 in provincia di Bergamo. La band indie, composta da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati, per il loro nome si sono ispirati ad una birra scozzese prodotta dal 2009 dal birrificio britannico BrewDog, chiamata Tactical Nuclear Penguin. Dal 2020 il loro nome è salito alla ribalta mediatica e musicale grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 dove hanno trionfato al terzo posto con il brano “Ringo Starr”. Da allora sono cambiate tantissime cose: album, concerti, anche se interrotti dall’arrivo della pandemia.

X Factor 2020, Live Show/ Eliminata Mydrama, finalisti e diretta: salvo Blind

Non solo Ringo Starr nella loro carriera artistica, la band ha fatto emozionare milioni di italiani con il singolo “Pastello bianco”, una ballad malinconica che è tra le più ascoltate su Spotify. Proprio il frontman ha raccontato il significato di questa bellissima canzone: “la storia di due ragazzi che si conoscono da tantissimo tempo, che si incrociano in diverse storie d’amore condensate in una sola linea narrativa. Tutto finisce male, è una sorta di “breakup song” romantica e triste, un classico insomma. Una ballad quasi sanremese nell’incedere di archi e piano (e con pochissime chitarre), che nasce vecchia per restare giovane. E che parla di cose decisamente moderne, come i social media”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA