Pinguini Tattici Nucleari/ “Dove eravamo rimasti tour? Un omaggio a Enzo Tortora”

Pinguini Tattici Nucleari da Ringo Starr al successo

Pinguini Tattici Nucleari ospiti della nuova puntata di Battiti Live dopo i sold out dei concerti del “Dove eravamo rimasti tour”. Il gruppo di “Ringo Starr” sta riscuotendo un grandissimo successo dopo il tutto esaurito delle prime date post pandemia. ” La risposta del pubblico è eccezionale” – ha raccontato il frontman Riccardo Zanotti dalle pagine di Vanity Fair precisando – “è come se i nostri fan fossero andati in letargo e ora si siano risvegliati con una voglia incredibile di fare festa. I palazzetti esplodono. È una cosa fantastica. Allo stesso tempo i ritmi sono così frenetici che mi capita di svegliarmi senza sapere in che città mi trovi”.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI A BATTITI LIVE/ Il medley con Pastello bianco emoziona

Non deve essere facile per il gruppo muoversi essendo ben sei persone, ma la voce della band ha dichiarato: ” adesso è un’altra storia. I primi tempi, per via del budget limitato e delle produzioni piccole, eravamo costretti a dividere le stanze d’hotel, i furgoni mai abbastanza comodi per tutti. Adesso condividiamo ancora tanto, ma ognuno ha i propri spazi. Avere la propria stanza ti salva la vita. Se no è come se fosse un matrimonio a sei, e già sono difficili da gestire quelli a due…”. Del resto le cose sono cambiate grazie al successo di “Ringo Starr” a Sanremo: “il successo si misura in termini di spazio. Lo spazio personale che conquisti pian piano nel mondo della musica, ma anche lo spazio fisico. In hotel, su un van, nei live. Prima i club, ora i palazzetti e un giorno, spero, gli stadi”.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI A TIM SUMMER HITS/ "Giovani Wannabe" raggiunge un traguardo

Pinguini Tattici Nucleari: “I sold out? Ci danno una carica immensa”

La vita dei Pinguini Tattici Nucleari è indubbiamente cambiata grazie al terzo posto al Festival di Sanremo con “Ringo Starr”. Riccardo Zanotti ricorda ancora il primo sold out: “è bellissimo quando il promoter ti chiama e dice “non c’è più posto”. Il primo è stato in un locale storico di Bologna, era il 2018 e alle spalle avevamo solo concerti gratuiti. Avevo i brividi. I sold out di oggi, nei palazzetti, mi hanno invece lasciato un sentimento diverso. Se quello di Bologna mi terrorizzava, questi mi danno una carica immensa. Ci spingono a impegnarci al massimo per dare il massimo”.

Don Alberto Ravagnani, polemica sui Pinguini Tattici Nucleari per frase sulla Bibbia/ "Colpo al cuore!"

Nonostante la fama e il successo, Riccardo Zanotti non nasconde di avere una grande paura: “l’essere dimenticato. Ma non temo il lento declino, perché quello può essere naturale. Un artista deve essere preparato all’idea di declinare, si tratta di una vita fatta di onde su onde. Il problema è che oggi si rischia l’improvviso declino. Basta commettere un errore anche in un’intervista o sul palco. Dire qualcosa di sbagliato, di stupido, che nemmeno pensi. A me non è mai capitato, ma è uno di quegli incubi che mi capita di fare la notte. Questo prima, quando eravamo tutti democristiani, non succedeva”. Infine parlando del titolo del tour ha rivelato: “un omaggio a Enzo Tortora che dopo anni di angherie tornò in Rai con quella frase potentissima ma iconica”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA