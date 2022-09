Pinguini Tattici Nucleari/ “Giovani Wannabe nata quasi per caso, per gioco”

Pinguini Tattici nucleari, estate da urlo e numeri da capogiro

Numeri da capogiro per I Pinguini Tattici Nucleari in quest’estate musicale 2022. Giovani Wannabe un successo assoluto e dati in crescita per quanto riguarda le piattaforme streaming come Spotify, con quattrocento milioni di ascolti. Giovani Wannabe, come dicevamo, è diventato uno dei pezzi più ascoltati e amati di quest’estate, un traguardo impreziosito dal tour rinviato per due anni a causa della pandemia e finalmente vissuto pienamente.

Il gruppo guidato da Riccardo Zanotti, si gode il meritato successo e pensa già al domani, con l’idea di sfornare nuove hit. “E’ stato un periodo fantastico. Abbiamo suonato, tra gli altri, all’Arena di Verona, uno dei luoghi sacri della musica italiana, e al Forum di Assago (tre volte, ndr), altro palcoscenico importantissimo“, hanno raccontato i Pinguini Tattici Nucleari a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Quando suoni in luoghi del genere ti confronti con due tipi di storie. Innanzitutto quella tua, di band che ha iniziato dal nulla, dai piccoli club di provincia e che adesso si ritrova davanti a 10, 20, alle volte anche 30 mila persone. E poi l’altra, la storia dei grandi che hanno calcato quei palchi”, le parole del gruppo nel corso dell’intervista.

Tra i tanti temi toccati, ovviamente, c’è il successo ottenuto con Giovani Wannabe. Nessuno della band si aspettava che il feedback del pubblico fosse così positivo. Forse perché si trattava di un brano nato quasi per caso. “La canzone è nata una sera in studio, con un mio amico, quasi per caso, per gioco. Insomma, era una canzone non destinata a essere una hit, ma che alla fine, con estrema gioia, lo è diventata”, ha raccontato Zanon.

