Pinguini Tattici Nucleari/ Il ritorno con Ahia! sul palco di X Factor 2020

Sono tanti gli ospiti di X Factor 2020 questa sera per la serata dedicata ai duetti, almeno nella prima manche, ma quelli chiamati a salire sul palco per il puro gusto di essere chiamati ‘ospiti’ sono proprio I Pinguini tattici nucleari, il gruppo musicale italiano formatosi nel 2010 e rivelazione del Festival di Sanremo che ha permesso loro di farsi conoscere anche dal grande pubblico, anche quello un po’ più in là con gli anni. Questa sera la band salirà sul palco per lancia il nuovo disco dal titolo Ahia! (sembra che in questo periodo questo fosse il titolo più adatto al loro nuovo lavoro) che uscirà proprio domani. Le difficoltà di questo periodo non hanno permesso alla band di approfittare del successo a Sanremo, dove sono arrivati terzi con il tomento Ringo Starr, perché costretti a rimandare il già annunciato tour nei palasport rimandandolo a tempi migliori.

Pinguini Tattici Nucleari tornano a far musica con Ahia! sul palco di X Factor 2020

La musica però non si è fermata e non si ferma e questa sera saranno sul palco per il lancio del loro nuovo lavoro dopo le anticipazioni con i singoli singoli La Storia Infinita e Scooby Doo. Il disco porta il nome del primo romanzo del frontman che è disponibile nelle librerie proprio a partire da oggi, un doppio regalo di Natale che farebbe impazzire tutti i fan della band, questo è certo. Loro stessi hanno spiegato: “Il 2020 doveva essere un anno colmo di impegni e, perché no, di successi per noi, e invece è stato uno degli anni più difficili di sempre, quindi Ahia! ci è sembrato il titolo perfetto.. sette brani per un album di pop art, con la consapevolezza ora di arrivare a tanta più gente.. Abbiamo educato i fan al cambiamento in ogni disco. Pensiamo di aver creato un linguaggio nostro” e questa sera ne scopriremo il risultato sul palco di X Factor 2020.



