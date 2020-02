Pinguini Tattici Nucleari, mimosa a violinista/ Video, provocazione a Sanremo 2020?

I Pinguini Tattici Nucleari sono certamente coloro che destano maggior curiosità tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020. Il motivo è presto detto e coincide con il ruolo del potenziale outsider che il gruppo può recitare in termini di graduatoria generale. Questa sera, intanto, in occasione della puntata dedicata alle cover, si sono esibiti in un gradevole medley contenente alcuni successi del passato e del presente (fra cui anche “Rolls Royce” di Achille Lauro). Curioso il siparietto andato in scena con un violinista dell’orchestra; a un certo punto, nel corso della performance, il frontman della band, vestito con un completo giacca pantalone color rosa shocking, si è inginocchiato sul palco, dedicando le parole della canzone al componente dell’orchestra e accarezzandogli il volto, per poi estrarre dal nulla un rametto di mimosa e portarlo, di corsa, a Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus seduto in prima fila per ammirare la “sua” Georgina Rodriguez, impegnata nel ruolo di valletta. In molti, come testimoniano i post sui social, l’hanno interpretato come un gesto teso a combattere l’omofobia: vedremo se, nelle prossime ore, giungeranno spiegazioni da parte degli stessi Pinguini Tattici Nucleari, nei quali alcuni intravedono i potenziali eredi de “Lo Stato Sociale”.

