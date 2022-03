Pinguino 2, Il Cantante Mascherato 2022, chi è?/ Uno sportivo dentro il costume?

Pinguino 2, c’è chi pensa ad Alberto Tomba…

Un nuovo Pinguino si aggira sul palco del Cantante Mascherato, dopo che Edoardo Vianello si è svelato un paio di settimane fa annunciando il suo ritiro dallo show. Un nuovo personaggio, quindi, si è infilato dentro la maschera del simpatico e dolce Pinguino, con una presentazione che è tutto un programma. “Anch’io ho fatto delle scelte anni fa e ora distribuisco amore. Il mio nome è già stato fatto in questi anni del cantante mascherato“, ha raccontato il personaggio misterioso la scorsa settimana. Indizi ancora troppo scarni per capire chi si possa nascondere dentro il costume, anche se le idee a giuria e pubblico non sono mancate. Così c’è che si è già lanciato in svariate ipotesi sulla reale identità di Pinguino, anche se la più gettonata al momento sembra quella di Alberto Tomba.

Pinguino 2, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato

Ipotesi seria o una semplice boutade? L’identità di Pinguino 2 è tutta da scoprire. Certo è che un nuovo vip si cela al suo interno. La settimana scorsa lo abbiamo visto esibirsi proprio al fianco del precedente Pinguino, Edoardo Vianello, sulle note di “Sul cucuzzolo della montagna”. Con la sua simpatia e il suo savoir faire, il nuovo concorrente ha conquistato il pubblico in studio, mentre i giudici si sono soffermati a riflettere sui possibili candidati. Per Insinna e Facchinetti, come dicevamo, Pinguino potrebbe nascondere il mitico Alberto Tomba, mentre sul web invece circolano ipotesi diverse, che chiamano in causa anche alcuni nomi già menzionati precedentemente.

