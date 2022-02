Pinguino e Cristina D’Avena, duetto “Pinguino Innamorato”, Il Cantante Mascherato/ Missione dolcezza da Milly

Pinguino e Cristina D’Avena cantano “Pinguino Innamorato” nella prima puntata del Cantante Mascherato, un pezzo storico e indimenticabaile appartenente al trio Lescano. Per i più giovani ricordiamo subito che il Trio Lescano è stato un gruppo vocale femminile, famoso negli anni trenta e quaranta grazie alle sorelle di origine ungaro-olandese Alessandra Lescano, Giuditta Lescano e Caterina Lescano.

Quest’ultima abbandonò il trio alla fine degli anni quaranta, lasciando il posto all’italiana Maria Bria. Forse non tutti sanno che il nome Lescano è dovuto all’italianizzazione del cognome originale delle tre sorelle. Benché fossero nate nei Paesi Bassi e di lingua olandese, le tre sorelle erano cittadine ungheresi. Conservarono la cittadinanza ungherese fino alla naturalizzazione italiana, avvenuta poi agli inizi degli anni quaranta.

CRISTINA D’AVENA A IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CON PINGUINO

Cristina D’Avena affianca Pinguino nella prima puntata de Il Cantante Mascherato, portando il brano Pinguino Innamorato del Trio Lescano. Per la storica voce dei cartoni animati nostrani, è davvero un momento magico. Recentemente Cristina D’Avena ha infatti tagliato l’importante traguardo dei quarant’anni di carriera. Nella sua longeva carriera musicale, dedicata principalmente alle collaborazioni Mediaset, Cristina D’Avena, con le sigle dei cartoni animati, è diventata simbolo autentico di diverse generazioni di ascoltatori, contribuendo a tener viva e florida la discografia italiana.

Il suo successo senza fine le ha permesso di ottenere numerosi riconoscimenti, come la conquista del disco d’oro, attribuitole da FIMI per le vendite digitali della canzone “Occhi di gatto”. Questa sera, dalle 21.25 su Raiuno, la vedremo all’opera in una nuova veste al fianco di Pinguino. Chissà che durante il duetto non emerga qualche dettaglio sul personaggio misterioso che si nasconde dentro il dolcissimo costume.



