PINGUINO IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Indizi: Pupo o Enrico Brignano?

Pinguino, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato 2022

Il Pinguino è uscito indenne dalle prime due puntate de Il Cantante Mascherato e si appresta a vivere l’appuntamento di questa sera, venerdì 24 febbraio, da protagonista. Dunque chi si nasconde sotto la sua maschera? Gli indizi sono diventati un po’ più chiari e riordinando le idee degli investigatori e del pubblico social, le strade sembrano incanalarsi in direzioni piuttosto specifiche.

Vito Coppola, dolce dedica ad Arisa prima di salire sul palco/ Prove di seduzione?

Partendo dalle movenze e dalla descrizione della maschera, i giurati non hanno cambiato idea rispetto alla prima puntata de Il Cantante Mascherato. Anzi hanno aggiunto nuovi e significativi indizi a supporto delle ipotesi avanzate inizialmente. Dalla dolcezza del personaggio alla timidezza, chi c’è dentro il costume di Pinguino? Le soluzioni si susseguono e questa sera ci avvicineremo ulteriormente alla reale identità della maschera, con nuovi importanti indizi. Appuntamento fissato su Raiuno a partire dalle ore 21.25 circa.

Miriana Trevisan, bomba su Jessica e Lulù?/ "Se mandano in onda ciò che ho sentito…"

Pinguino è Enrico Brignano?

Edoardo Vianello, Pupo o Enrico Brignano? Secondo gli investigatori de Il Cantante Mascherato sarà uno di questi tre personaggi a spogliarsi, prima o poi, della maschera di Pinguino. Nella scorsa puntata il concorrente di Milly Carlucci si è esibito insieme a Paolo Belli e le ipotesi dei quattro giudici non si sono discostate troppo da quelle avanzate in un primo momento. Anche il popolo dei social è apparso piuttosto coeso e sembra diviso soprattutto tra la seconda e la terza opzione.

“Nonostante la mia maschera mi protegga, la mia timidezza prende ancora il sopravvento. Mi piacciono tutti i giochi, io spesso li organizzo per i miei amici e cucino anche per tutti i miei ospiti”, ha raccontato Pinguino nella clip della seconda puntata. Altri indizi, altre chances per il pubblico di avvicinarsi alla reale identità della maschera. Chissà che questa sera non sia la volta buona per scoprire qualcosa in più su questo simpaticissimo e dolcissimo concorrente.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni vs Jessica Selassiè/ Gf Vip, "Incoerente e acida..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA