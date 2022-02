PINGUINO IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Un indizio fa pensare a Pupo

Il Pinguino, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato

Il Pinguino continua a mettere in crisi tutti quanti ne Il Cantante Mascherato, quando si tratta di ipotizzare il nome di chi si nasconde sotto la maschera. E’ andata in onda una sola puntata, dunque non sono moltissimi gli indizi che si aggiungono a quelli raccolti precedentemente, alla vigilia del primo appuntamento, ma gli osservatori più attenti sono riusciti a cogliere nuovi elementi per azzardare qualche previsione più strutturata.

Ci sono poi da considerare i ragionamenti fatti dagli investigatori su Pinguino durante la puntata, al termine dell’esibizione con Cristina D’Avena, che portano a ulteriori spunti sul misterioso personaggio. Sarà un uomo o una donna? Sarà un cantante o un uomo dello spettacolo? Le ipotesi si susseguono e questa sera, venerdì 18 febbraio, ci avvicineremo alla reale identità di Pinguino. Appuntamento con la seconda puntata fissato dalle ore 21.25 circa su Raiuno.

Il Pinguino è uno tra Pupo ed Enrico Brignano?

Dopo la sua esibizione con Cristina D’Avena, sulle note de Il Pinguino Innamorato, la giuria de Il Cantante Mascherato ha cercato di formulare le sue ipotesi sul personaggio nascosto dentro il costume. Naturalmente siamo ancora ai primi nomi, dettati da sensazioni e idee ancora vaghe, ma è probabile che questa sera, dopo la seconda puntata, le idee saranno leggermente più chiare per tutti, pubblico compreso.

Ripartiamo però da quanto è accaduto la scorsa settimana, con i pareri dei giudici su Pinguino. Arisa ha messo sul tavolo due nomi interessanti, da tenere in seria considerazione, vale a dire quelli di Pupo e Fabio Rovazzi. Ha cercato altre strade, invece, la Balivo con il nome di Vianello. Interessante l’idea di Insinna su Enrico Brignano, mentre Facchinetti ha confermato la risposta di Arisa riguardo Pupo. Chi avrà ragione?

